Blueberries : రోజూ ఒక కప్పు బ్లూబెర్రీస్ తింటే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
యాంటీఆక్సిడెంట్ల పవర్హౌస్:
అన్ని రకాల పండ్లు, కూరగాయలతో పోలిస్తే బ్లూబెర్రీస్లోనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు అత్యధిక స్థాయిలో ఉంటాయి. ఇవి శరీర కణాలను సురక్షితంగా ఉంచుతాయి.
వృద్ధాప్య ఛాయలకు చెక్:
బ్లూబెర్రీస్కు ముదురు రంగును ఇచ్చే ఆంథోసైనిన్ అనే పిగ్మెంట్ శరీరంలోని కణాలను ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నుంచి రక్షించి, చర్మంపై ముడతలు రాకుండా నిరోధిస్తుంది.
గుండె ఆరోగ్యం భద్రం:
రోజూ బ్లూబెర్రీస్ తినడం వల్ల రక్తనాళాల పనితీరు అద్భుతంగా మెరుగుపడుతుంది. ఇది గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గింపు:
ఇవి రక్తంలో పేరుకుపోయే ప్రమాదకరమైన చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించి, మంచి కొలెస్ట్రాల్ను పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
రక్తపోటు నియంత్రణ:
నిరంతరం బ్లూబెర్రీలను డైట్లో భాగం చేసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు గణనీయంగా తగ్గుతుంది, తద్వారా గుండెపోటు ప్రమాదం తప్పుతుంది.
పవర్ఫుల్ బ్రెయిన్ బూస్టర్:
వయసు పెరగడం వల్ల వచ్చే మతిమరుపు లేదా అల్జీమర్స్ వంటి వ్యాధులకు బ్లూబెర్రీస్ ఒక గొప్ప సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తాయి.
మెరుగైన జ్ఞాపకశక్తి:
వీటిలోని పోషకాలు మెదడులోని నరాల కణాల మధ్య సంకేతాల మార్పిడిని వేగవంతం చేస్తాయి. దీనివల్ల జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత మరియు నిర్ణయాత్మక శక్తి పెరుగుతాయి.
షుగర్ లెవెల్స్ కంట్రోల్:
బ్లూబెర్రీస్లో చక్కెర శాతం తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా దీని గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ కూడా చాలా తక్కువ. కాబట్టి ఇవి తిన్న వెంటనే రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగవు.
ఇన్సులిన్ సున్నితత్వం:
ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరచడం ద్వారా ఇది టైప్-2 మధుమేహం ఉన్న రోగులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
బరువు తగ్గడానికి పర్ఫెక్ట్:
బ్లూబెర్రీస్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను వేగవంతం చేసి, ఎక్కువ సమయం కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది, దీనివల్ల సులభంగా బరువు తగ్గొచ్చు.
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