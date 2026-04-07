ప్లేట్లెట్స్ సంఖ్య 1.5 లక్షల కంటే తగ్గితే దానిని లో-కౌంట్ అంటారు. ఒకవేళ ఇది 50 వేల కంటే తక్కువకు పడిపోతే ప్రమాదకరంగా పరిగణించాలి. 20 వేల కంటే తక్కువైతే అంతర్గత రక్తస్రావం జరిగి ప్రాణాలకే ముప్పు రావచ్చు.
ప్లేట్లెట్స్ తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు
డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యా వంటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు ప్లేట్లెట్స్ తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలు. వీటితో పాటు టైఫాయిడ్, లివర్ వ్యాధులు, క్యాన్సర్, కీమోథెరపీ చికిత్సల వల్ల కూడా కౌంట్ వేగంగా పడిపోతుంది.
ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటి?
శరీరంపై ఎర్రటి లేదా ఊదా రంగు మచ్చలు రావడం, చిగుళ్లు లేదా ముక్కు నుంచి రక్తం కారడం ప్లేట్లెట్స్ తగ్గుదలకి సంకేతాలు. చిన్న దెబ్బ తగిలినా రక్తం ఆగకుండా రావడం, మహిళల్లో పీరియడ్స్ సమయంలో రక్తస్రావం ఎక్కువగా ఉండటం కూడా ఒక లక్షణమే.
శరీరంలో ఇతర మార్పులు
ప్లేట్లెట్స్ తగ్గినప్పుడు విపరీతమైన నీరసం, అలసట, కళ్ళు తిరగడం వంటివి అనిపిస్తాయి. రోగనిరోధక శక్తి తగ్గిపోవడం వల్ల శరీరం త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో ఏ చిన్న మార్పు కనిపించినా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా పచ్చని ఆకుకూరలు, బొప్పాయి, కివీ పండ్లు, విటమిన్-సి ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం ప్లేట్లెట్స్ పెరగడానికి సహాయపడతాయి. శరీరానికి సరిపడా నీరు తాగుతూ హైడ్రేటెడ్గా ఉండాలి.
వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?
జ్వరం వచ్చినప్పుడు లేదా పైన చెప్పిన లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు వెంటనే రక్త పరీక్ష (CBC Test) చేయించుకోవాలి. సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా, డాక్టర్ సలహా మేరకే మందులు వాడాలి. ఎందుకంటే కొన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ ప్లేట్లెట్స్ సంఖ్యను మరింత తగ్గించే అవకాశం ఉంది.