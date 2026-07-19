తయారీ విధానం:
ఒక కప్పు నీటిలో ఒక టేబుల్స్పూన్ ధనియాలను వేసి రాత్రంతా నానబెట్టాలి.
ఉదయాన్నే తాగాలి:
ఉదయాన్నే ఈ మిశ్రమాన్ని వడకట్టి, ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగడం వల్ల గరిష్ట ప్రయోజనాలు అందుతాయి.
మరిగించకూడదు:
ధనియాలు శీతవీర్యం కాబట్టి వాటిని మరిగిస్తే కొన్ని ఉత్తమ గుణాలు కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. నానబెట్టడమే ఉత్తమం.
రోగనిరోధక శక్తి పెంపు:
ఇందులో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ను అడ్డుకొని, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ కల్పిస్తాయి.
జీర్ణక్రియ మెరుగుదల:
ఈ కషాయం అసిడిటీ, కడుపులో మంట, పొట్టనొప్పి వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను సమర్థవంతంగా తగ్గిస్తుంది.
బాడీ డిటాక్సిఫికేషన్:
శరీరంలో పేరుకుపోయిన విష పదార్థాలను (టాక్సిన్స్) బయటకు పంపించి, రోజంతా మిమ్మల్ని తాజాగా ఉంచుతుంది.
చర్మ సౌందర్యం:
ధనియాలలోని యాంటీఫంగల్, యాంటీబాక్టీరియల్ గుణాలు మొటిమలు, పిగ్మెంటేషన్ను తగ్గించి చర్మాన్ని మృదువుగా చేస్తాయి.
జుట్టు రాలడం తగ్గుతుంది:
అధిక వేడి వల్ల వచ్చే జుట్టు రాలడం, చిట్లిపోవడం వంటి సమస్యలను ఇది నివారిస్తుంది.
కురులకు పోషణ:
ఇందులో ఉండే విటమిన్ ఎ, సి, కె జుట్టు కుదుళ్లను దృఢంగా మార్చి ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
బరువు నియంత్రణ:
ఇది శరీర మెటబాలిజంను పెంచడం ద్వారా కొవ్వు పేరుకుపోకుండా నిరోధించి, బరువు తగ్గడానికి తోడ్పడుతుంది.