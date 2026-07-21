అపోహ వర్సెస్ వాస్తవం:
వెల్లుల్లి నేరుగా క్యాన్సర్ను నయం చేస్తుందని లేదా క్యాన్సర్ నిరోధక చికిత్సగా పనిచేస్తుందని ఇప్పటివరకు ఏ మానవ అధ్యయనాల్లోనూ నిరూపితం కాలేదు.
యాంటీఆక్సిడెంట్ గుణాలు:
వెల్లుల్లిలో విటమిన్ బి, సి లతో పాటు అల్లిసిన్, ఎస్-అల్లైల్ సిస్టీన్ వంటి సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. వీటికి యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీమైక్రోబయల్ గుణాలు ఉన్నాయి.
కొద్దిపాటి నివారణ ప్రభావం:
వారానికి 5 నుంచి 10 గ్రాముల వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వల్ల కడుపు, పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్ల ప్రమాదం కొద్దిగా తగ్గే అవకాశం ఉందని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి.
రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల:
వెల్లుల్లిలోని అల్లిసిన్ బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్లతో పోరాడి రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది.
జలుబు, ఫ్లూ నివారణ:
రోజువారీ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని భాగం చేసుకోవడం వల్ల జలుబు, ఫ్లూ వంటి సాధారణ ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
రక్తపోటు నియంత్రణ:
వెల్లుల్లి రక్తనాళాలను సడలించే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. ఇది బీపీని అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గింపు:
ఇది శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను కొంతమేర తగ్గించడమే కాకుండా, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని నివారిస్తుంది.
ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షణ:
వెల్లుల్లిలో ఉండే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల శరీర కణాలకు జరిగే నష్టాన్ని నిరోధిస్తాయి.
క్యాన్సర్ నివారణకు సరైన మార్గం:
సమతుల్య ఆహారం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం, పొగాకు-మద్యపానానికి దూరంగా ఉండటం, క్రమబద్ధమైన హెల్త్ స్క్రీనింగ్లే క్యాన్సర్ నివారణకు సరైన మార్గాలు.
వైద్యుల హెచ్చరిక:
వెల్లుల్లిని అధిక మోతాదులో తీసుకుంటే కడుపు మంట రావచ్చు. అలాగే రక్తం పలుచబడే మందులు వాడేవారు, క్యాన్సర్ రోగులు వైద్యుల సలహా లేకుండా కేవలం ఇంటి చిట్కాలపై ఆధారపడకూడదు.