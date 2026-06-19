అద్భుతమైన సహజ ఔషధం
మన వంటకాల్లో వాడే కరివేపాకు కేవలం రుచి కోసమే కాదు.. శరీరంలోని మొండి కొవ్వును కరిగించే ఒక అద్భుతమైన సహజ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.
మెటబాలిజం బూస్టర్
కరివేపాకులో ఉండే విటమిన్ బి, డైటరీ ఫైబర్ శరీర జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తాయి. దీనివల్ల క్యాలరీలు వేగంగా ఖర్చవుతాయి.
కొవ్వును కరిగించే ఆల్కలాయిడ్స్
దీనిలో ఉండే కార్బజోల్ ఆల్కలాయిడ్స్ శరీరంలోని కొవ్వు ఆమ్లాలను విచ్ఛిన్నం చేసి, పొట్ట చుట్టూ అనవసరమైన కొవ్వు పేరుకుపోకుండా అడ్డుకుంటాయి.
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది
బరువు తగ్గడానికి సరైన జీర్ణక్రియే మొదటి మెట్టు. కరివేపాకు జీర్ణాశయ పనితీరును మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం, గ్యాస్ సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
బ్లడ్ షుగర్ కంట్రోల్
కరివేపాకు ఇన్సులిన్ నిరోधకతను తగ్గించి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రిస్తుంది. షుగర్ కంట్రోల్ లో ఉంటే శరీరం కొవ్వును నిల్వ చేయదు.
ఆకలిపై నియంత్రణ
ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో కొన్ని పచ్చి కరివేపాకు ఆకులను నమలడం వల్ల పదే పదే తినాలనే అధిక ఆకలి, ఫుడ్ క్రేవింగ్స్ నియంత్రణలోకి వస్తాయి.
టాక్సిన్స్ అవుట్
కరివేపాకులోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో పేరుకుపోయిన హానికరమైన విషపదార్థాలను (టాక్సిన్స్) బయటకు పంపి బాడీని డిటాక్స్ చేస్తాయి.
కరివేపాకు టీ
కరివేపాకును నీటిలో బాగా మరిగించి, వడకట్టి ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని టీ లాగా తాగడం వల్ల బరువు చాలా వేగంగా తగ్గుతారు.
తీసి పక్కన పెట్టకండి
చాలా మంది కూరల్లోని కరివేపాకును తీసి పక్కన పెడతారు. అలా చేయకుండా పుష్కలంగా నమిలి తినడం వల్ల పూర్తి పోషకాలు అందుతాయి.
ఇవి కూడా ముఖ్యం
కరివేపాకుతో పాటు ప్రతిరోజూ మంచి పోషకాహారం, క్రమంతప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం అవసరం. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలి.