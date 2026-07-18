చుట్టూ జనాలున్నా ఒంటరితనమే:
వంద మంది తెలిసిన వాళ్లు చుట్టూ ఉన్నా.. మనం ఎవరితో మనసు విప్పి మాట్లాడాలో తెలియని ఒక శూన్య స్థితిని అనుభవిస్తున్నట్లు అవికా ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
బంధాలకు దూరం కావడం:
చిన్న వయసు నుంచే నటనపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల కెరీర్ రేసులో పరిగెత్తానని, ఇప్పుడు తాను బంధాలకు సిద్ధమైనప్పుడు ఇతరులు వారి స్నేహితుల బృందాలతో బిజీగా ఉన్నారని పేర్కొన్నారు.
షాకింగ్ ఎఫైర్ రూమర్స్:
తనకు 18 ఏళ్ల వయసున్నప్పుడు, 32 ఏళ్ల నటుడితో ఎఫైర్ ఉందంటూ మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు చూసి షాక్ అయ్యానని అవికా చెప్పారు.
సీక్రెట్ చైల్డ్ గాసిప్స్:
ఆ నటుడితో తనకు రహస్యంగా పెళ్లయి, ఒక బిడ్డ కూడా పుట్టిందంటూ కొందరు సృష్టించిన రూమర్స్ చూసి ఆశ్చర్యపోయానని వెల్లడించారు.
రూమర్ రాయుళ్లకు హ్యాట్సాఫ్ :
ఆ లవ్ స్టోరీని అంత క్రియేటివ్గా, ఒక బిడ్డను దాచామనే లెవెల్లో రాసినందుకు గాను రూమర్స్ క్రియేట్ చేసిన వారికి వ్యతిరేకంగా వ్యంగ్యంగా హ్యాట్సాఫ్ చెప్పారు.
సర్జరీలపై క్లారిటీ:
తన ముఖంపై ప్లాస్టిక్ సర్జరీలు జరిగాయంటూ వస్తున్న వార్తలను అవికా పూర్తిగా ఖండించారు.
మొటిమల చికిత్స మాత్రమే:
అందం కోసం తాను ఎలాంటి సర్జరీలు చేయించుకోలేదని, కేవలం ముఖంపై ఉన్న పింపుల్స్ తొలగించుకోవడానికి చిన్న ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నానని స్పష్టం చేశారు.
సహజమైన శారీరక మార్పులు:
చిన్నప్పటి నుంచి ప్రేక్షకులు తనను చూస్తున్నారని, వయసు పెరిగే కొద్దీ అమ్మాయిల శరీరంలో వచ్చే మార్పులను చూసి కొందరు సర్జరీలుగా భ్రమపడ్డారని తెలిపారు.
స్టార్ హీరోయిన్ల స్ఫూర్తి:
సమంత, రష్మిక మందన్నా, పూజా హెగ్డే వంటి స్టార్స్ తమ ఫిట్నెస్ను కాపాడుకునే విధానం చూసి ఇన్స్పైర్ అయి, తాను కూడా జిమ్లో కష్టపడి బరువు తగ్గానని చెప్పారు.
అమ్మ పర్మిషన్ లేనిదే ఏదీ చేయను:
కనీసం హెయిర్ కట్ చేయించుకోవాలన్నా అమ్మ అనుమతి కావాల్సిన తనకు, అంత పెద్ద కాస్మోటిక్ సర్జరీలు చేయించుకునే ధైర్యం ఎక్కడిదని అవికా ప్రశ్నించారు.