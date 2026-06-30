Jaggery : రోజూ బెల్లం తింటే జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే.. తెలిస్తే అస్సలు వదలరు
సూపర్ జీర్ణక్రియ
ప్రతిరోజూ భోజనం చేసిన తర్వాత చిన్న బెల్లం ముక్క తింటే జీర్ణక్రియ అద్భుతంగా మెరుగుపడుతుంది. ఇది శరీరంలో జీర్ణ ఎంజైములను యాక్టివేట్ చేస్తుంది.
రక్తహీనతకు చెక్
బెల్లంలో ఐరన్, ఫాస్ఫరస్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలను పెంచి, రక్తహీనత సమస్యను వేగంగా తగ్గిస్తాయి.
బీపీ కంట్రోల్
బెల్లం తినడం వల్ల రక్తప్రసరణ సాఫీగా సాగుతుంది. ఇది రక్తపోటు (బీపీ) స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి ఎంతగానో సహాయపడుతుంది.
రక్తం శుద్ధి అవుతుంది
శరీరంలోని టాక్సిన్స్ (వ్యర్థాలను) బయటకు పంపి, రక్తాన్ని సహజంగా శుద్ధి చేసే అద్భుత గుణం బెల్లంలో ఉంది.
నెలసరి నొప్పుల నుండి ఉపశమనం
మహిళల్లో నెలసరి (పీరియడ్స్) సమయంలో వచ్చే కడుపునొప్పి, తిమ్మిరి వంటి సమస్యలను తగ్గించడంలో బెల్లం ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది.
మలబద్ధకం దూరం
దీర్ఘకాలికంగా మలబద్ధకం సమస్యతో బాధపడేవారు రోజూ బెల్లం తీసుకోవడం వల్ల ఆ సమస్య నుండి సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
శ్వాసకోశ సమస్యలకు నివారణ
బెల్లం తినడం వల్ల శ్వాస సంబంధిత అలెర్జీలు, గొంతులో మంట, దగ్గు మరియు ఆస్తమా వంటి ఇబ్బందులు తగ్గుముఖం పడతాయి.
ఎముకలకు బలం
బెల్లంలో ఉండే కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఎముకలను బలోపేతం చేస్తాయి. ఇది కీళ్ల నొప్పులు, వాపులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీ
శరీరం అలసటగా ఉన్నప్పుడు చిన్న బెల్లం ముక్క తింటే తక్షణ శక్తి లభిస్తుంది. ఇది నీరసాన్ని తరిమికొడుతుంది.
షుగర్ పేషెంట్లు జాగ్రత్త!
బెల్లం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ.. డయాబెటిస్ (మధుమేహం) ఉన్నవారు, అలాగే శరీరంలో వేడి ఎక్కువగా ఉన్నవారు వైద్యుల సలహాతో తక్కువ మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి.