రక్తహీనత దూరం:
చుక్కకూరలో ఇనుము, ఫోలిక్ యాసిడ్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల శరీరంలో ఎర్ర రక్తకణాలు పెరిగి, రక్తహీనత సమస్య తొలగిపోతుంది.
హెమోగ్లోబిన్ పెంపు:
క్రమం తప్పకుండా చుక్కకూర తీసుకోవడం వల్ల మహిళలు, పిల్లల్లో హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు మెరుగుపడతాయి.
రోగనిరోధక శక్తి పెంపు:
ఇందులో విటమిన్ సి సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలపడి, ఇన్ఫెక్షన్లు, జలుబు వంటి రుగ్మతల నుంచి రక్షణ లభిస్తుంది.
ఎముకల దృఢత్వం:
చుక్కకూరలో లభించే కాల్షియం, ఫోలేట్, ఇతర ఖనిజాలు ఎముకలను, పళ్లను బలంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి.
జీర్ణ వ్యవస్థకు మేలు:
ఈ ఆకుకూరలో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
మలబద్ధక నివారణ:
అజీర్ణం, గ్యాస్ మరియు మలబద్ధకం వంటి సమస్యల నుండి ఇది తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది.
కంటి చూపు మెరుగుదల:
చుక్కకూరలో లభించే విటమిన్ ఎ, కెరోటినాయిడ్లు కంటి చూపు మందగించడం, రేచీకటి వంటి సమస్యలను నివారిస్తాయి.
బ్లడ్ ప్రెజర్ కంట్రోల్:
ఇందులో ఉండే పొటాషియం, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు రక్తపోటును అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.
గుండె ఆరోగ్యం:
రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోకుండా కాపాడటంలో సహాయపడి, గుండెపోటు వంటి తీవ్ర సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది.
సంపూర్ణ ఆరోగ్యం:
పోషకాల ఖజానా అయిన చుక్కకూరను రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా అనేక అనారోగ్య సమస్యల నుండి దూరంగా ఉండవచ్చు.