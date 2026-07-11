Boiled Egg : ఉడికించిన గుడ్డుపై మిరియాల పొడి చల్లుకుని తింటే.. 30 రోజుల్లో జరిగే మ్యాజిక్ ఇదే
మెటబాలిజం పెరుగుతుంది:
ఉడికించిన గుడ్డుపై మిరియాల పొడి చల్లి తినడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం రేటు అద్భుతంగా మెరుగవుతుంది.
పైపరీన్ గుణాలు:
మిరియాలలో ఉండే పైపరీన్ అనే సమ్మేళనం, గుడ్డులోని పోషకాలను శరీరం త్వరగా గ్రహించేలా చేస్తుంది.
వేగంగా బరువు తగ్గుతారు:
ఈ కాంబినేషన్ శరీరంలోని క్యాలరీలను వేగంగా కరిగిస్తుంది, తద్వారా 30 రోజుల్లోనే బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.
జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది:
మిరియాల పొడి జీర్ణవ్యవస్థను చురుకుగా మార్చి, తిన్న ఆహారం సక్రమంగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తుంది.
గ్యాస్ సమస్యలకు చెక్:
ప్రతిరోజూ ఉదయం ఇలా తీసుకోవడం వల్ల అజీర్తి, కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ వంటి సమస్యల నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
చెడు కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ:
మిరియాలలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో పేరుకుపోయిన చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో తోడ్పడతాయి.
గుండెకు రక్షణ:
కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు అదుపులో ఉండటం వల్ల గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుదల:
మిరియాలలోని విటమిన్-సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ను పెంచి, సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షిస్తాయి.
కాంతివంతమైన చర్మం, జుట్టు:
గుడ్డులోని ప్రొటీన్లు, మిరియాలలోని విటమిన్లు కలిసి చర్మాన్ని గ్లోగా మారుస్తాయి. జుట్టు కుదుళ్లను బలోపేతం చేస్తాయి.
పరిమితంగానే వాడాలి:
మిరియాల పొడి ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, కడుపులో మంట రాకుండా ఉండేందుకు దానిని తగిన మోతాదులోనే చల్లుకోవాలి.