అధిక ప్రోటీన్
చికెన్లో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మసిల్స్ గ్రోత్కి, బాడీ స్ట్రెంగ్త్కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
బరువు తగ్గడానికి సహాయం
గ్రిల్ లేదా బాయిల్ చేసిన చికెన్ తక్కువ ఫ్యాట్తో ఉంటుంది. వెయిట్ లాస్ డైట్లో మంచి ఆప్షన్.
ఇమ్యూనిటీ పెంపు
చికెన్ సూప్ జలుబు, జ్వర సమయంలో ఇమ్యూనిటీ పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.
విటమిన్స్ & మినరల్స్
విటమిన్ B6, B12, ఐరన్, జింక్ వంటి పోషకాలు ఉన్నాయి. ఇవి ఎనర్జీ లెవల్స్ పెంచుతాయి.
హార్ట్ హెల్త్కు మంచిది
సరైన విధంగా వండిన చికెన్ (తక్కువ ఆయిల్తో) హార్ట్కు హెల్తీగా ఉంటుంది.
ఈజీ టు డైజెస్ట్
చికెన్ ఇతర మీట్లతో పోలిస్తే సులభంగా జీర్ణమవుతుంది.
వెరైటీ ఫుడ్స్ తయారీ
చికెన్తో కర్రీ, ఫ్రై, బిర్యాని, సూప్, గ్రిల్ వంటి ఎన్నో వంటలు చేయవచ్చు.