ఇడ్లీ బామ్మకి గ్యాస్ కనెక్షన్...

రూపాయికే ఇడ్లీ అమ్ముతూ పేదల ఆకలి తీర్చుతున్న తమిళనాడు ఇడ్లీ బామ్మ కమలత్తాళ్ కు ప్రభుత్వం గ్యాస్ కనెక్షన్ మంజూరు చేసింది.ఇడ్లీ బామ్మ కథనం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ప్రభుత్వం స్పందించింది. ఆమెకు ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ మంజూరు చేసింది. దాంతో ఆమెకు కాస్త ఊరట కలిగినట్టేనని నెటిజన్లు భావిస్తున్నారు.

Tamil Nadu: An 82-year-old woman M Kamalathal sells idlis for 1 rupee each in Vadivelampalayam village in Coimbatore. Government issued her an LPG connection recently after her story went viral on social media. pic.twitter.com/chDN4dbKOb