వరద నీటిలో యువతి ఫొటో షూట్‌..వీడియో వైరల్

View this post on Instagram

It was not that easy. Jinko lg rha bs ye ek photoshoot tha wo dekh le ek message ke liye kitna krna padta hai ghar baith ke balcony se video banana aur kisi ko criticise krna kitna asan hota kabhi yahan aake dekho kya halat hota hai. Kisi ko shauk nhi hota aise jagah jake shoot krne ka jaahan nala ka pani ho khaskar ek model ke liye wahan jake pose krna. Bs yaad rakho sabka apna tarika Hota hai har cheez ko dikhane ka. Thank you @pk.ki.photography for the bts videos . . . . #patnacity #ekbihari #heypatna #patnadiaries #patnabr #travelrealindia #instagram #indiapictures #sauravanuraj #everydayindia #meowstudio #biharsehai #patnabeats #indiabeats #flood #orangealert #biharfloods #bihar #patnaindia #biharexplore #behindthescenes #bts #beforeandafter #toughtimes #prayforbihar