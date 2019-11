రిపోర్టర్ కు చుక్కలు చూపించిన పంది.!

ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అంటేనే ఎక్కువగా లైవ్ కవరేజ్ లు నడుస్తుంటాయి. ఎక్కడైనా ఎదైనా సంఘటన చోటు చేసుకుంటే చాలు అప్పటికప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారు ఆ వార్తను కవరేజ్ చేయడానికి వెళుతుంటారు.



అదే కోణంలో ఓ ప్రముఖ చానల్ వారు ఇటీవల గ్రీస్ రాజధాని ఏథెన్స్ లో సంభవించిన భారీ తుపానుకు సంబంధించిన వార్తను కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్లారు. ఆ తుఫాను బారిన పడి అక్కడ ప్రజాజీవనం ఎంత మేర అస్తవ్యస్తమైందో, తుఫాను తరువాత వారు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నారో అన్న విషయాన్ని రిపోర్టింగ్ చేయాడానికి వెళ్లాడు ఓ న్యూస్ చానల్ రిపోర్టర్ లాజోస్ మాంటికోలో. అతను వరదలు సంభవించిన ప్రాంతం నుంచి స్టూడియోకు లైవ్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధపడ్డాడు.

అప్పుడే అక్కడికి వచ్చింది ఓ పంది. ఆ పంది ఏమనుకుందో ఏమో మాంటికో ఎటు వెళితే అది కూడా అతని వెంటే తిరుగుతుంది. ఓవైపు స్టూడియో నుండి లైవ్ లో యాంకర్, ఇతర ప్రెజెంటర్లు వార్తను తెలుసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆ పంది మాత్రం రిపోర్టర్ ని మూతితో నెడుతూ అతన్ని నానా తిప్పటు పెడుతూ అతని వెంటే తిరిగింది. లైవ్ మాట పక్కన పెడితే ఈ వీడియోని చూసి స్టూడియోలో ఉన్నవాళ్లు అందరూ పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్వుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది. వాళ్లు మాత్రమేనా మనమూ ఓ సారి ఆ వీడియోని చూసి నవ్వుకుందామా..

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB