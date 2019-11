పెంపుడు కుక్కకు పులివేషం..!

అడవులు అంతరించి పోతుండడంతో అడవిలో ఉండవలసిన కోతులు నగరాల్లో, గ్రామాల్లో సంచరిస్తున్నాయి. దీంతో ఎక్కడ చూసినా మనుషుల కంటే ఎక్కువగా కోతులే దర్శనమిస్తున్నాయి. అంతే కాక ఇండ్లలో చొరబడి ఏ వస్తువుల కనిపించినా వాటిని ఎత్తుకుపోతున్నాయి. గ్రామాల్లో చూసుకుంటే రైతులు ఎంతో కష్టపడి పండించిన పంటలను చిటికెలో నాషనం చేస్తున్నాయి. దీంతో రైతులు దిక్కుతోచని పరిస్థతిలో ఉంటున్నారు. దీంతో ఈ కోతుల బాధను తొలగించడానికి ఓ రైతు వినూత్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాడు. అది ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

కర్ణాటకలో నాలూరు గ్రామానికి చెందిన శ్రీకాంత్ గౌడ్ అనే రైతు కష్టపడి పండించిన పంటను కోతులు నాశనం చేయడం మొదలు పెట్టాయి. ఒక వైపు కాపలా ఉంటే మరో వైపునుంచి వచ్చి పంటను నాశనం చేస్తున్నాయి. దీంతో ఆ రైతు కోతులు తన తోటలో రాకుండా ఉండడానికి పులిబొమ్మను పెట్టాడు. అతని ప్రయత్నం ఫలించి అది నిజం పులే అనుకున్న కోతులు ఆ తోటవైపు రావడం మానేసాయి. ఈ ఐడియా ఏదో బాగుందని అనుకున్న రైతు తనకున్న మరో తోటలో కూడా ఇదేవిధంగా పులిబొమ్మ ఏర్పాటు చేశాడు. అక్కడ కూడా ఇదే ఫలితం ప్రయత్నించింది. కోతులు ఆ వైపు కూడా రావడం మానుకున్నాయి. అది చూసిన రైతుకు మరో ఆలోచన వచ్చింది. కదలని పులిబొమ్మ కంటే కదిలే తన పెంపుడు కుక్కకు పులివేషం వేస్తే ఇంకెలా ఉంటుందో అని ఆలోచించాడు. ఆలోచన రావడమే తరువాయి కుక్కకు పులిచారలను తలపించేలా రంగులు వేశాడు. దాంతో ఆ కుక్క చూడ్డానికి అచ్చం పులిలానే కనిపిస్తుంది. అయిలే పెయింట్ ని కుక్కకు వేస్తే దాని చర్మం పాడవుతుందని హెయిర్ డైని ఉపయోగించి రంగులు వేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇప్పుడా పులి కుక్క కనిపిస్తే చాలు కోతులు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో లేకుండా పరారవుతున్నాయి. అది చూసిన మరికొంత మంది రైతులు కూడా శ్రీకాంత్ గౌడలా కుక్కలకు రంగులు వేయడం ప్రారంభించారు.