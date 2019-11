క్షణాల్లో మూడు అంగుళాల ఎత్తు పెరిగాను.!

Representational Image Highlights మీరు ఎత్తు పెరగాలనుకుంటున్నారా. అయితే మా ప్రాడక్ట్ వాడండి అని ప్రతి రోజూ టీవీల్లో యాడ్స్ చూస్తూనే ఉంటాం.

మీరు ఎత్తు పెరగాలనుకుంటున్నారా. అయితే మా ప్రాడక్ట్ వాడండి అని ప్రతి రోజూ టీవీల్లో యాడ్స్ చూస్తూనే ఉంటాం. అది ఎంతవరకు నిజమో, అబద్దమో తెలియదు. ఇంకా చాలా మంది ఎత్తు పెరగడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వ్యాయామం చేస్తారు, మరికొంతమంది యోగా చేస్తారు. కానీ ఓ వ్యక్తి మాత్రం ఇవ్వేమీ చేయకుండానే అమాంతం క్షణాల్లోనే మూడు అంగుళాలు పెరిగిపోయానని చెబుతున్నాడు. అతను ఏ మైనా చిన్నపిల్లవాడా అంటే అదీ కాదు. సాధారణంగా మనిషి ఎత్తు పెరగడానికి ఒక వయస్సు ఉంటుంది ఆ వయసును కూడా దాటుకుని వచ్చాడు అతను. అలాంటపుడు ఎలా ఎత్తు పెరిగాడు అని అందరికీ ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఈ వ్యక్తి చెప్పే మాటలు వింటే ఇంకా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. అసలు విషయమేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అమితాబ్ షా అనే ఒక యువకుడు, అతని భార్య ఇద్దరూ అహ్మదాబాద్ లో నిత్యానంద స్వామి దర్శనానికి వెళ్లారు. అక్కడ ఆ యువకుడు తన ఎత్తు రెండు అంగుళాలు పెరగాలని మనసులో అనుకున్నానని తెలిపారు. కానీ నిత్యానంద స్వామి ఆశీర్వదించిన తరువాత తాను మూడు అంగుళాలు పెరిగానని చెప్పుకొచ్చాడు. అతను మాత్రమే కాదు అతని భార్య కూడా తన భర్త ఎత్తు పెరిగాడని అతని ఎత్తును కొలుచుకుంటూ ఆశ్చర్యపోయింది. నిత్యానంద నిర్వహించిన 'మహా సదాశివోహం'లో పాల్గొన్న తరువాతనే తన భర్త మూడు అంగుళాలు పెరిగాడని చెబుతోంది. వీళ్లు ఈ విధంగా చెబుతూ తీసిన వీడియో ఫేస్ బుక్ లో అప్లోడ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతుంది. ఇక ఈ వీడియోను చూసిన వారంతా ప్రచారం కోసం ఇలాంటి ఫేక్ వీడియోను పెడుతున్నారని చెబుతున్నారు.