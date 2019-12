ఢిల్లీ లాయర్లకు బంపర్ ఆఫర్..

Highlights ఢిల్లీలో ఓట‌ర్లుగా ఉన్న లాయ‌ర్లకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన సంవత్సరం సంర్భంగా ఓ కానుక ఇచ్చింది. లాయ‌ర్లకు రూ....

ఢిల్లీలో ఓట‌ర్లుగా ఉన్న లాయ‌ర్లకు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నూతన సంవత్సరం సంర్భంగా ఓ కానుక ఇచ్చింది. లాయ‌ర్లకు రూ. 10 ల‌క్షల జీవిత బీమా కూడా క‌ల్పించ‌నున్నట్లు ఇవాళ జరిగిన సమావేశంలో సీఎం అర‌వింద్ కేజ్రీవాల్ తెలిపారు. అంతే కాకుండా న్యాయ‌వాదుల‌కు రూ.5 ల‌క్షల వ‌ర‌కు వైద్య బీమా క‌ల్పించ‌నున్నట్లు తెలిపారు. వారి సంక్షేమం కోసం త‌మ ప్రభుత్వం 50 కోట్లు కేటాయించిన‌ట్లు ఆయ‌న తెలిపారు. అయితే ఇప్పటి వరకూ విడుదల చేసిన ఆ నిధుల‌ను ఎలా వాడాల‌న్న దానిపై క‌మిటీ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. క‌మిటీ ఇచ్చిన నివేదిక‌ను క్యాబినెట్ ఆమోదించిన‌ట్లు సీఎం చెప్పారు. న్యాయ‌వాదుల డిమాండ్లను పరిష్కరించి, వారి డిమాండ్లను తీర్చేందుకు త‌మ ప్రభుత్వం ముందుందన్నారు. లాయర్ల ప్రాక్టీస్ కోసం కోర్టు ఆవ‌ర‌ణ‌ల్లో ఈ-లైబ్రరీల‌ను ఏర్పాటు చేయ‌నున్నామన్నారు. ఎన్నిక‌ల్లో ఓట‌మి భ‌యం ఉన్నవాళ్లే దాడుల‌కు పాల్పడిన‌ట్లు ఆయన ఆరోపించారు. తాజాగా ఢిల్లీలో చోటుచేసుకున్న అల్లర్ల గురించి ఆయ‌న స్పందించారు.