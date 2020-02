Nirbhaya Case: నిర్భయ దోషుల ఉరిపై కాసేపట్లో ఢిల్లీ హైకోర్టు తీర్పు

నిర్భయ దోషులకు ఉరిపై ఢిల్లీ హైకోర్టులో విచారణ ప్రారంభమైంది. పటియాల కోర్టు ఇచ్చిన స్టే పై.. కేంద్ర హోంశాఖ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. దీనిపై స్పందించిన హైకోర్టు.. ఇవాళ మధ్యాహ్నం లోగా హాజరుకావాలని తిహార్ జైలు అధికారులను ఆదేశించింది. కాసేపటి క్రితమే ప్రారంభమైన విచారణ.. కొనసాగుతోంది. దీంతో నిర్భయ దోషుల ఉరి విషయంలో.. ఎలాంటి తీర్పు వస్తుందో అనే ఉత్కంఠ నెలకొంది.