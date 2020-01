భారతీయులకు మలేషియా శుభవార్త .. ఇకపై వీసా లేకుండానే మలేషియా చుట్టేయచ్చు..!

మలేషియా Highlights మలేషియాకు వెళ్లాలని అనుకునే భారతీయులకు శుభవార్త వినిపించింది ఆ దేశం. తమ దేశానికి వచ్చే టూరిస్టు భారతీయులు...

మలేషియాకు వెళ్లాలని అనుకునే భారతీయులకు శుభవార్త వినిపించింది ఆ దేశం. తమ దేశానికి వచ్చే టూరిస్టు భారతీయులు ఇకపై ఎటువంటి వీసా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇదివరకు ఉన్న వీసా నిబంధనను రద్దు చేస్తూ అక్కడి ప్రభుత్వం తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. వీసా లేకుండా 2020 చివరి వరకు తమ దేశంలో ఉన్న పర్యాటక ప్రాంతాల్ని చుట్టేయచ్చునని పేర్కొంది. ప్రొసీజర్ ఎలాగంటే… ఆన్ లైన్‌లో పేరు నమోదు చేసుకుని మలేషియాలో పర్యటించే విధంగా భారత పౌరులకు సౌకర్యం కల్పించారు. పేరు నమోదు చేసుకున్న 3 నెలల్లోనే పర్యటించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత కేవలం 15 రోజుల వరకు మాత్రమే పర్యటించే అనుమతి ఉంటుంది. మళ్లి మలేషియా వెళ్లాలంటే 45 రోజులు తర్వాతే సాధ్యం అవుతుంది. కాగా, ఈ నిబంధనను పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి అమలు చేసినట్లు అక్కడి అధికారులు చెబుతున్నారు. ఏది ఏమైనా సమ్మర్ హాలిడేస్‌కు టూర్ ప్లాన్ చేసుకోవాలనుకునే వారు ఈ సదుపాయాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.