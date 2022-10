భారత వైమానిక దళానికి కొత్త యూనిఫాం.. ఎలాంటి వాతావరణంలోనైనా..

Indian Air Force: భారత వైమానిక దళ 90వ వసంతోత్సవాలు చండీగడ్‌లోని సుఖ్నా సరస్సు వద్ద అట్టహాసంగా జరుగుతున్నాయి. సంప్రదాయబద్దంగా వైమానిక వార్షికోత్సవాన్ని దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నిర్వహించేవారు. కానీ తొలిసారి రాజధాని ఢిల్లీ వెలుపల ఈ వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. కార్యక్రమంలో 80కి పైగా యుద్ద విమానాలు, హెలికాప్టర్లను సుఖ్నా వాయుసేన ప్రదర్శించింది. ఈ వేడుకలకు ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ వీఆర్‌ చౌధరీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఐఏఎఫ్‌ దళం కోసం ప్రత్యేక ఆయుధ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతినిచ్చినట్టు ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్‌ చౌధరీ తెలిపారు. స్వాతంత్రం తరువాత ఈ తరహా.. ఆయుధ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం ఇదే తొలిసారని వెల్లడించారు. ఈ ఆయుధ వ్యవస్థతో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 3 వేల 400 కోట్ల రూపాయలు ఆదా కానున్నట్టు చౌధరీ స్పష్టం చేశారు. ఇక వచ్చే ఏడాది నుంచి వైమానిక దళంలోకి మహిళా అగ్నివీరులను కూడా తీసుకుంటామని ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్‌ వీఆర్ చౌధరీ చెప్పారు. ఈ ఏడాది ఐఏఎఫ్‌ డే ప్రత్యేకంగా స్వదేశీయతపై దృష్టిసారించింది. ఈ సందర్భంగా స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన యుద్ధ విమానాలను, ఆయుధాలను ప్రదర్శించారు. అందులో వాయుసేన అమ్ముల పొదిలో చేరిన ప్రచండ్ కూడా ఒకటి. ఇది అత్యాధునిక తేలికపాటి యుద్ధ హెలికాప్టర్‌. ఇటీవల దీనిని వైమానిక దళంలోకి ప్రవేశపెట్టారు.

భారత వైమానిక దళానికి కొత్త యూనిఫాం అందుబాటులోకి వచ్చింది. కశ్మీర్‌ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఎలాంటి వాతావరణంలోనైనా సైనికులు తట్టుకుని నిలబడేలా చేయడం ఈ కొత్త యూనిఫాం ప్రత్యేకత. ఈ యూనిఫాంను ఎయిర్ ఫోర్స్ స్టాండింగ్ డ్రెస్ కమిటీ, నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ (నిఫ్ట్‌) సంయుక్తంగా రూపొందించాయి. ఇండియన్‌ ఎయిర్‌ఫోర్స్‌ 90 వ రైజింగ్‌ డే రోజున ఈ మార్పును తీసుకొచ్చారు.

భారత వైమానిక దళంలో పనిచేస్తున్న సైనికుల కోసం ప్రభుత్వం శనివారం కొత్త యూనిఫాంను విడుదల చేసింది. స్వతంత్రం వచ్చిన 75 ఏళ్ల తరువాత తొలిసారిగా వైమానిక దళానికి కొత్త కార్యాచరణ శాఖ, ఆయుధ వ్యవస్థలను ఏర్పాటుచేస్తున్నట్లు ఎయిర్‌ చీఫ్‌ వీఆర్‌ చౌదరి తెలిపారు. ఈ కొత్త యూనిఫాం సైన్యం యూనిఫారాన్ని పోలి ఉంటుంది. వైమానిక దళం థీమ్ ఈసారి 'ట్రాన్స్‌ఫార్మింగ్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్' పేరిట తయారు చేశారు. యూనిఫాం డిజిటల్ నమూనా ఎడారి, పర్వత భూమి, అడవి వంటి ప్రదేశాల్లో సైనికులు తమ విధులను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా నిర్వర్తించేందుకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఈ యూనిఫాంను తేలికపాటి ఫాబ్రిక్, డిజైన్‌తో తయారు చేశారు. కొత్త కంబాట్ యూనిఫామ్‌లో కంబాట్ టీ-షర్ట్, ఫీల్డ్ స్కేల్ డిస్‌రప్టివ్ టోపీ, కంబాట్ బోనీ హ్యాట్, డిస్ట్రప్టివ్ వెబ్ బెల్ట్, యాంక్‌లెట్ కంబాట్ బూట్లు, మ్యాచింగ్ టర్బన్ ఉన్నాయి.