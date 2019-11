నేను ప్రమాణస్వీకారం చేయడం లేదు...: అజిత్ పవార్

మరికొన్ని గంటల్లో మహారాష్ట్రలో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుంది శివసేన, ఎన్సీపీ, కాంగ్రెస్ సంకీర్ణ సర్కార్‌ ముఖ్యమంత్రిగా శివసేన చీఫ్ ఉద్దవ్ థాకరే ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. తాను ఇవాళ ప్రమాణస్వీకారం చేయడం లేదని ఎన్సీపీ నేత అజిత్ పవార్ అన్నారు. అజిత్‌పవార్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఈ రోజు శివసేన, ఎన్సీపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీల నుంచి ఇద్దరు చొప్పున మంత్రులుగా ప్రమాణస్వీకారం చేస్తారని చెప్పారు. డిప్యూటీ సీఎంగా ఎవరుంటారనే అంశంపై ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత రాలేదు. ఇవాళ సాయంత్రం 6.40 గంటలకు దాదర్‌లోని ప్రఖ్యాత శివాజీ పార్కులో ఈ కార్యక్రమం జరుగనుంది.