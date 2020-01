చలాన విధించారని ద్విచక్ర వాహనానికి నిప్పు

Highlights పోలీసులు చలాన విధించారని ద్విచక్ర వాహనానికి యువకుడు నిప్పంటించిన సంఘటన దక్షిణ ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది.

పోలీసులు చలాన విధించారని ద్విచక్ర వాహనానికి యువకుడు నిప్పంటించిన సంఘటన దక్షిణ ఢిల్లీలో చోటు చేసుకుంది. ఢిల్లీలోని సంగమ్ విహార్ కు చెందిన వికాస్ (20) బుధవారం హెల్మెట్ ధరించకుండా మోటారు సైకిల్ పై వెలుతున్నాడన్నడని పోలీసులు తెలిపారు. అదే సమయంలో దక్షిణ ఢిల్లీలోని గ్రేటర్ కైలాష్ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారన్నారు. యువకుడు హెల్మెట్ లేకుండా వాహనాన్ని నడిపించడంతో ట్రాఫిక్ పోలీసులు అతనికి చలాన్ విధించి అతని వాహనాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. దీంతో ఆగ్రహించిన వికాస్ అతని ద్విచక్రవాహనానికి నిప్పంటించాడని, దీంతో ఆ యువకుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసామని పోలీసులు తెలిపారు.