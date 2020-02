ముంచుకొస్తున్న వేసవి ముప్పు.. కరెంట్‌కూ మొదలు కానున్న కరోనా కష్టాలు

కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తితో కొత్త రిస్క్‌ పొంచి ఉంది. పలు దేశాల ఆర్థిక వ్యవస్థలపై ఎఫెక్ట్‌ చూపిస్తోంది. చైనాలో ఉద్భవించిన ఖత్తర్‌నాక్‌ వైరస్‌కు ప్రపంచ దేశాల వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తోంది. కరోనా వైరస్‌ మహమ్మారి రీసెంట్‌గా విద్యుత్‌ రంగంపైనా పడనున్నట్లు తెలుస్తోంది. విద్యుత్‌ పరికరాల తయారీ పరిశ్రమకు కరోనా సెగ తాకనుంది. ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల తయారీలో వినియోగించే కోర్‌ మాగ్నటిక్‌ ప్లేట్లను ఎక్కువ భాగం చైనా నుంచి తయారీదారులు దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. దీంతో సమ్మర్‌లో ఎండవేడిమి కంటే అంతకుమించి కరెంట్‌ కష్టాలు మొదలు కానున్నాయని భావిస్తున్నారు. కరోనా ఎఫెక్ట్‌తో దిగుమతులపై నిషేధం కొనసాగుతుండటంతో కొన్నాళ్లుగా విద్యుత్‌ పరికరాల కొరత ఏర్పడింది. దీంతో ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల సరఫరా తగ్గింది. సమ్మర్‌లో పెరిగే విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ను తట్టుకుని పంపిణీ చేసేందుకు వీలుగా డిస్కంలు ఏటా ముందస్తుగా అదనంగా ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లను సిద్ధం చేసే ఉంచుతాయి. లోడ్‌ పెరిగే చోట సంబంధింత అధికారులు వాటిని ఏర్పాటు చేస్తారు. ముడి సరుకు కొరతతో అవసరమైన మేరకు డీటీఆర్‌లను తయారుదారులు సరఫరా చేయలేకపోతున్నారని డిస్కంలు చెబుతున్నాయి వేసవి సమీపిస్తుండటంతో తెలుగురాష్ట్రాల్లో కరెంట్‌కు డిమాండ్‌ క్రమంగా పెరుగుతోంది. విద్యుత్ వినియోగంలో రికార్డ్ నమోదైంది. గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా నిన్న రాష్ట్రంలో 12009 మెగావాట్ల విద్యుత్ డిమాండ్ నమోదైంది. రానున్న రోజుల్లో వినియోగం పెరిగే అవకాశం ఉంది. పైగా అవసరాలకు అనుకున్నట్లుగా నిల్వలు లేకపోవడం ఆందోళనకరంగా మారుతోంది. అందుబాటులో ఉన్నవాటినే సర్థుబాటు చేసే విషయంలో డిస్కం మల్లగుల్లాలుపడుతోంది. అవసరమైన టాన్స్‌ఫార్మర్లు అందుబాటులో లేకపోగా చైనా నుంచి కోర్‌మాగ్నటిక్‌ ప్లేట్ల దిగుమతి ఆగిపోవడం కూడా ఓ కారణం కావచ్చని తెలుస్తోంది. కోర్‌ మాగ్నటిక్‌ ప్లేట్లను జపాన్‌ నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలంటే చైనాతో పోల్చుకుంటే చాలా ఖరీదు అవుతోంది. దీంతో ఇప్పటివరకు చైనా పరికరాలపైనే ఆధారపడిన భారత్‌ దిగుమతులు నిలిచిపోవడంతో కష్టాలు మొదలుకానున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే చైనాలో చాలా పరిశ్రమలు కరోనా ప్రభావంతో మూతపడటంతో సమ్మర్‌లో భారత్‌పై ఎఫెక్ట్‌ తప్పదని తెలుస్తోంది.