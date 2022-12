ఇంటి ఆవరణలోని బావిలో పడ్డ బాలుడు.. కుటుంబసభ్యులను అలర్ట్‌ చేసిన బాలుడి తమ్ముడు

Madhya Pradesh: మధ్యప్రదేశ్‌ దమోహ్‌లో దారుణం జరిగింది.. ఇంటి ఆవరణలో సంతోషంగా ఆడుకుంటున్న ఓ బాలుడు ప్రమాద వశాత్తు బావిలో పడిపోయాడు.. అన్న బావిలో పడటం చూసి అక్కడే ఉన్న తమ్ముడు కేకలు పెట్టాడు.. బాలుడి అరుపులు విన్న కుటుంబ సభ్యులు పరుగున వచ్చారు. విషయం తెలుసుకుని తాడును బావిలోకి వదిలి బాలుడిని కాపాడారు.. మొత్తానికి బాలుడు మృత్యుంజయుడిగా బయట పడ్డాడు. బాలుడు బావిలో పడిపోయిన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి. సోషల్‌ మీడియాలో వీడియో వైరల్‌గా మారింది.