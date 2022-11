ఢిల్లీలో మరో ఘోరం.. కొడుకుతో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన భార్య.. శరీరాన్ని ముక్కలుగా నరికి..

Delhi: ఢిల్లీలోని శ్రద్దా మర్డర్ మరువకముందే.. అదే తరహాలో అంతకు ముందే జరిగిన మరో హత్య వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఈ హత్య కలకలం రేపుతోంది. ఓ మహిళ కొడుకుతో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన.. ఆశరీరాన్ని ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిడ్జ్ లో దాచింది. తర్వాత రోజుకు కొన్ని శరీరభాగాలను తూర్పు ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో పడేసింది. ఈ ఘటన పాండవ్ నగర్ లో జరిగింది. నిందితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. శ్రద్ధా హత్య తరహాలో జరిగిన ఈ మర్డర్ ఈ ఏడాది జూన్ లో జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. వివాహేతర సంబంధమే ఈ హత్యకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. పూనమ్ తన కొడుకుతో కలిసి.. భర్త అంజన్ దాస్ ను దారుణంగా హత్య చేశారు. ముందు అంజన్ దాస్ కు నిద్రమాత్రలు ఇచ్చి, తర్వాత ఆయన్ని హతమార్చారు. తర్వాత ఆయన శరీరాన్ని ముక్కలుగా కోశారు. కుళ్లిపోయిన వాసన రాకుండా ఫ్రిజ్ లో పెట్టారు. అనంతరం, వాటిని పాండవ్ నగర్, సమీప ప్రాంతాల్లో పడేశారు. కుళ్లి ఉన్న కొన్ని శరీరబాగాలను జూన్ లోనే పోలీసులు గుర్తించినా అవి మనుషుల శరీరా బాగాలుగా భావించలేదు. ఇప్పుడు శ్రద్ధా కేసు దర్యాప్తు సమయంలో వీటిపై ఫోకస్ చేయడంతో ఈ హత్య వెలుగులోకి వచ్చింది.