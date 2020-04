దేశవ్యాప్తంగా లాక్ డౌన్ నడుస్తున్నప్పటికీ కరోనా కేసులు మాత్రం ఎక్కడ కూడా తగ్గడం లేదు.. పలు రాష్ట్రాలలో కేసులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇక తాజాగా ముంబై ఎయిర్ పోర్ట్ లో రక్షణ కల్పించే 11 మంది జవాన్లు కూడా వైర‌స్ బారినపడినట్టు కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం (సిఐఎస్ఎఫ్) శుక్రవారం వెల్లడించింది. అందులో నలుగురిని నిన్న పరీక్షించగా పాజిటివ్‌గా వచ్చింది. మరో ఏడుగురికి ఈ రోజు పరీక్షించగా పాజిటివ్ సిఐఎస్ఎఫ్ తెలిపింది.



ముందుగా ఓ జవాన్‌కు కోవిడ్ 19 పాజిటివ్ అని రిపోర్ట్ రాగా, మరోసారి నిర్వహించిన పరీక్షలో నెగటివ్ అని వచ్చింది. దీంతో మూడోసారి అతడి శాంపిళ్లను టెస్టులకు పంపారు. రిపోర్టులు ఇంకా రావాల్సి ఉందని.. అతడ్ని ప్రస్తుతం ఐసోలేషన్‌లో ఉంచినట్లు సీఐఎస్ఎఫ్ తెలిపింది. ఇక మహారాష్ట్రలో ఈ రోజు 423 కరోనావైరస్ కేసులు నమోదయ్యాయని, అందులో 235 కేసులు ముంబైకి చెందినవని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.

Result of the first test of 1 jawan had come positive but in the second test it had come negative. Now, his sample has been sent for test for the third time and report is awaited. He is in Isolation ward: Central Industrial Security Force (CISF) https://t.co/eiHUxVErL9