తమన్నాకి ఉపాసన ఖరీదైన బహుమతి

మెగాస్టార్ చిరంజీవి డ్రీం ప్రాజెక్ట్ గా సైరా తెరకెక్కింది... ఈ బుధవారం సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సినిమాని తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ,మలయాళం,తమిళ్ ,కన్నడ భాషల్లో విడుదల చేసారు. సినిమాకి మొదటి షో నుండే మంచి టాక్ రావడంతో మంచి కలెక్షన్లు వస్తున్నాయి. నిన్న హైదరాబాదులో చిత్ర యూనిట్ కూడా థాంక్యు మీట్ ని ఏర్పాటు చేసింది.

సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకోవడంతో ఉపాసన హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఈ ఈ నేపధ్యంలో హీరోయిన్ తమన్నాకి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. అంతేకాకుండా ఖరీదైన ఉంగారాన్ని తమన్నాకి బహుమతిగా ఇచ్చింది ఉపాసన .. ఈ సినిమాలో తమన్నా నరసింహారెడ్డి ప్రియురాలు లక్ష్మీ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించింది. ఈ సినిమాని రామ్ చరణ్ భారీ బడ్జెట్ తో తెరకేక్కించగా, సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు.

A gift for the super @tamannaahspeaks

from Mrs Producer 😉❤️🥳

Missing u already. Catch up soon. #SyeraaNarashimaReddy pic.twitter.com/rmVmdwWNAd