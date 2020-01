ఎన్టీఆర్ - త్రివిక్రమ్ సినిమాకి టైటిల్ ఫిక్స్

సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో సెంటిమెంట్ అందులో భాగంగానే త్రివిక్రమ్ కి ఓ సెంటిమెంట్ ఉంది. తాను దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలలో ఎక్కువ సినిమాలు 'అ' అనే అక్షరంతోనే మొదలవుతాయి. అతడు నుంచి మొదలైన ఈ సెంటిమెంట్ ఆ తర్వాత "అ..ఆ, అజ్ఞాతవాసి, అరవింద సమేత వీర రాఘవ, అల వైకుంఠపురములో" చిత్రాల వరకు కొనసాగింది. తాజాగా త్రివిక్రమ్ చేయబోయే సినిమాకి కూడా 'అ' తోనే మొదలయ్యే టైటిల్ ని ఫిక్స్ చేశారట త్రివిక్రమ్..

త్రివిక్రమ్ తన తదుపరి చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమాకి 'అయినను పోయిరావలె... హస్తినకు' అనే టైటిల్ ని ఫిక్స్ చేశారని తెలుస్తుంది. ఈ సారి ఫుల్ మాస యాంగిల్ లో కాకుండా పూర్తి స్థాయి వినోద భరితంగా ఈ సినిమాని తెరకేక్కిస్తున్నారట! జంధ్యాల మార్క్ సినిమాలగా ఈ సినిమా ఉంటుందని ఫిలిం నగర్ లో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ సరసన రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది. ఈ సినిమాని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పై కళ్యాణ్ రామ్, హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ పై కే రాధాకృష్ణ ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా త్రివిక్రమ్ అల్లు అర్జున్ తో అల వైకుంఠపురములో అనే చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాని సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12 న రిలీజ్ చేశారు. ఈ సినిమాని ఇటు అల్లు, అర్జున్ కి అటు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కి మరపురాని చిత్రంగా నిలిచిపోయింది. అయితే ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ తో చేయబోయే సినిమాని కూడా సంక్రాంతికే రిలీజ్ చేయాలనీ ఆలోచనలో ఉన్నారట! ఇంతకుముందు వీరి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన అరవింద సమేత వీర రాఘవ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ RRR షూటింగ్ లో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ తో పాటు రామ్ చరణ్ కూడా మరో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాని డివివి దానయ్య 400 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిస్తున్నారు. బాహుబలి సినిమా తర్వాత జక్కన్న నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో సినిమాపైన భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. జులై ముప్పైన సినిమాని విడుదల చేయనున్నారు.