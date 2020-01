దేశభక్తిని చాటి చెబుతూ ఇప్పటివరకు వచ్చిన తెలుగు సినిమాలు ఇవే

Highlights భారతదేశ చరిత్రలో 1950 జనవరి 26 భారతీయులు మర్చిపోలేని రోజు. 200 సంవత్సరాలపాటు బ్రిటీషర్ల పాలన నుంచి 1947లో విముక్తి కలిగినా

భారతదేశ చరిత్రలో 1950 జనవరి 26 భారతీయులు మర్చిపోలేని రోజు. 200 సంవత్సరాలపాటు బ్రిటీషర్ల పాలన నుంచి 1947లో విముక్తి కలిగినా.1950 వ దశకంలో దేశానికి సంపూర్ణ స్వరాజ్యం సిద్ధించింది. స్వాతంతంత్ర్యం తర్వాత గణతంత్ర దేశంగా 1950 జనవరి 26న భారత్ అవతరించింది. ఆనాటి నుంచి భారత దేశం పూర్తిగా ప్రజా ప్రభుత్వంగా రూపుదిద్దుకుంది. ఆ రోజునే రిపబ్లిక్ డే గా పాటిస్తూన్నాం. అయితే దేశభక్తిని చాటి చెబుతూ ఇప్పటివరకు తెలుగులో కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..

సర్దార్ పాపారాయుడు : ఎన్టీఆర్ ద్విపాత్రాభినయం చేసిన ఈ సినిమాని దాసరి నారాయణరావు తెరకెక్కించారు. 1980లో వచ్చిన ఈ చిత్రం దేశభక్తిని చాటి చాటుతూ గొప్ప చిత్రంగా నిలిచింది. మేజర్ చంద్రకాంత్ : ఎన్టీఆర్ హీరోగా తెరకేక్కిన ఈ సినిమాకి కె రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వం వహించారు. ఆర్మీలో మేజర్ చంద్రకాంత్ గా ఎన్టీఆర్ నటన అద్భుతం.. ఇందులోని పుణ్యభూమి నా దేశం పాట ఇప్పటికి ఫేమస్ అల్లూరి సీతారామరాజు : కృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 1974లో విడుదలైంది. మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజుగా కృష్ణ నటనకి అందరూ జై కొట్టారు.. ఇది కృష్ణకి వందో సినిమా కావడం విశేషం.. భారతీయుడు: కమల్ హసన్ కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకి శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. లంచగొండితనాన్ని అరికట్టేందుకు ఓ భారతీయుడు ఎం చేసాడు అన్న ఇతివృత్తంతో ఈ సినిమా తెరకెక్కి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఖడ్గం : క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకేక్కిన ఈ సినిమా 2002 లో విడుదలైంది. హిందూ ముస్లింల మధ్య స్నేహ బంధాన్ని చాటి చెబుతూ, దేశభక్తిపై మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చిన ఈ చిత్రం మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. మహాత్మ : శ్రీకాంత్ హీరోగా క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో తెరకేక్కిన ఈ సినిమా 2009 లో విడుదలైంది. ఓ వీధిరౌడి మహాత్మాగాంధీ మార్గంలో ఎలా నడిచాడు అన్న నేపధ్యంలో తెరకెక్కి మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. రాజన్న : తెలంగాణ రజాకార్ల ఉద్యమ నేపథ్యంలో రూపొందిన ఈ చిత్రం 2011లో విడులైంది. దర్శకుడు రాజమౌళి తండ్రి విజయేంద్రప్రసాద్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం మంచి ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. సైరా నరసింహ రెడ్డి : ప్రముఖ స్వాతంత్ర్య సమర యోధుడు, రేనాటి సూర్యుడుగా పిలవబడే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి జీవితం ఆధారంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి నటనకి మంచి ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ సినిమా 2019లో విడుదలైంది. ఇక ఇవే కాకుండా వేదం, స్టాలిన్, ఠాగూర్, ఘాజీ, కొమరం పులి, గగనం, సుభాష్ చంద్రబోస్, పరమవీర చక్ర, కంచె, టెంపర్ మొదలగు చిత్రాలు ఉన్నాయి.