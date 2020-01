ఆకట్టుకుంటున్న సుధీర్ బాబు విన్యాసాలు

సూప‌ర్ స్టార్ కృష్ణ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన హీరో సుధీర్ బాబు.. sms సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయిన సుధీర్ బాబు ఆ తర్వాత ప్రేమకథా చిత్రమ్, భలే మంచి రోజు, శమంతకమణి, సమ్మోహనం సినిమాలతో మంచి నటుడుగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఇది ఇలా ఉంటే తాజాగా సుధీర్ బాబు తన విన్యాసాల‌తో నెటిజ‌న్స్‌ని అల‌రిస్తున్నాడు. తాజాగా త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో ఎలాంటి బేస్ లేకుండా గాల్లో ఆస‌నాలు వేసిన ఫోటోలు షేర్ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి..

అయితే ఈ ఫోటోల‌పైన సుధీర్ బాబు స్పందిస్తూ .. " ఇందులో ఫోటోషాప్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ లేదు. న‌న్ను న‌మ్మండి అంటూ పోస్ట్ పెట్టాడు" ప్ర‌స్తుతం సుధీర్ బాబు ఇంద్ర‌గంటి మోహ‌నకృష్ణ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వి అనే సినిమా చేస్తున్నాడు. ఇందులో నాని మరో హీరోగా నటిస్తున్నాడు. అదితి రావు హైద‌రి, నివేదా థామ‌స్ హీరోయిన్స్ గా నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అమిత్ త్రివేది సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ సినిమాని ఈ సంవత్సరం ఉగాది కానుకగా రిలీజ్ చేయనున్నారు. సినిమా పైన మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.

Believe me ... No Photoshop involved 😉😂 #JustAJump 😛 pic.twitter.com/t0xQFfpyVe