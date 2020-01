సెన్సార్ పూర్తిచేసుకున్న 'అల'.. టాక్ ఎలా ఉందంటే?

సంక్రాంతికి రిలీజ్ అవుతున్న బడా సినిమాల్లో అల్లు అర్జున్ 'అల వైకుంఠపురములో' ఒకటి.. ఈ సినిమాకి త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వం వహించాడు. ఈ సినిమాని గీతా ఆర్ట్స్, హరిక హాసిని క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించింది. తమన్ సంగీతం అందిచాడు. సినిమా ప్రమోషన్ లో భాగంగా పాటలతో దుమ్మలేపిన ఈ సినిమా తాజాగా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సినిమాకి సింగిల్ కట్ లేకుండా సెన్సార్ బోర్డు U/A సర్టిఫికట్ ని ఇచ్చింది. ఇదే విషయాన్నీ దర్శక నిర్మాతలు ట్విట్టర్ ద్వారా అనౌన్స్ చేశారు.

సినిమాని చూసిన సెన్సార్ బోర్డు సినిమాకి పాజిటివ్ టాక్ ని ఇచ్చింది. సినిమాలో ఫ్యామిలీ సీన్స్‌తో పాటు యాక్షన్ సన్నివేశాలు కూడా బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా సినిమాలో సునీల్ కామెడీ సినిమాకి హైలెట్ కానుందని అంటున్నారు. మళ్లీ త్రివిక్రమ్ తన మార్క్ డైలాగ్స్ తో ఆదరగోట్టాడని అంటున్నారు. ఈ సినిమాకి మంచి పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో అభిమానుల్లో మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. అయితే ఈ సినిమాని ఎప్పుడు విడుదల చేస్తున్న విషయాన్నీ మాత్రం ప్రకటించలేదు.

ముందునుండి ఈ సినిమాని జనవరి 12 న రిలీజ్ చేయాలనీ అనుకున్నారు. ప్రమోషన్ పోస్టర్స్ లలో కూడా అదే మేన్షన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. కానీ ఇప్పుడు విడుదల తేదిన మార్చనున్నారని టాక్ వినిపిస్తుంది. సినిమాని జనవరి 10 న రిలీజ్ చేస్తునట్టు టాక్ నడుస్తుంది. కానీ దీనిపైన అధికార ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. ఈ సినిమాలో అల్లు అర్జున్‌ సరసన పూజా హెగ్డే హీరోయిన్‌గా నటించింది. టబు, జయరామ్‌, మురళీశర్మ, సుశాంత్‌, నివేదా పేతురాజ్‌, నవదీప్ కీలక పాత్రలలో కనిపించనున్నారు. జులాయి, సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి లాంటి సినిమాల తర్వాత బన్ని, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో సినిమాపైన భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. జనవరి 6 న ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నినిర్వహించనున్నారు.

ఇక ఈ సంక్రాంతికి అల్లు అర్జున్ సినిమాతో పాటు రజినీకాంత్ దర్బార్, మహేష్ బాబు సరిలేరు నీకెవ్వరు, కళ్యాణ్ రామ్ ఎంత మంచివాడవురా సినిమాలు పోటిగా విడుదలవుతున్నాయి. మొత్తానికి ఈ సంక్రాంతికి ప్రేక్షకులకి సినిమాల జోరు మామాలుగా లేదు.

Censor Done and thus we ensure a Grand Celebration of Sankranthi like Never Before.



We invite you to theaters with your families for all the festival fun!! Don't miss 😍😍🤩#AVPLSankranthi @alluarjun #Trivikram @hegdepooja @MusicThaman #Tabu #Jayaram #NivethaPethuraj pic.twitter.com/7QYqal9PIu