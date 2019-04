టీడీపీపై వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు...

సంచ‌ల‌న ద‌ర్శ‌కుడు రామ్ గోపాల్ వ‌ర్మ తెర‌కెక్కించిన ల‌క్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ చిత్రం మార్చి 29న విడుద‌ల కాగా, ఈ మూవీకి అశేష ప్రేక్ష‌కాద‌ర‌ణ ల‌భిస్తుంది. ఏపీలో త‌ప్ప మిగ‌తా అన్ని చోట్ల విడుద‌లైన ఈ చిత్రం మంచి క‌లెక్ష‌న్స్ దూసుకెళుతుంది. ఏపీలో సినిమా రిలీజ్ కాకపోవడంతో నిర్మాతలు హైకోర్ట్ లో పిటిషన్ దాఖలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇదిలా ఉంటె, ట్విట్టర్ వేదికగా చేసుకొని వర్మ తెలుగుదేశం పై కొన్ని కామెంట్లు చేశాడు. ఎన్టీఆర్‌, జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్ నిజమైన అభిమానులు ఎవరైనా 'లక్ష్మీస్‌ ఎన్టీఆర్' సినిమా చూసిన తరువాతే చంద్రబాబుకు ఓటు వేయాలని కోరారు. నారా లోకేష్‌ టీడీపీకి నిజమైన వారసుడు కాదన్న వర్మ.. జూనియర్‌ ఎన్టీఆరే అసలైన వారసుడని పేర్కొన్నాడు. అంతేకాదు టీడీపీ పార్టీ భవిష్యత్తు కూడా జూనియరే అన్నాడు వర్మ.

All truly real and realistic honest fans of NTR and @tarak9999 should cast their vote only after seeing @ncbn in #LakshmisNTR ..@naralokesh is a false heir to @jaiTDP and only true heir is the fantastic @tarak9999

who should be the only true honest future of TDP