సినిమా బడ్జెట్ విషయంలో బుచ్చిబాబుకి పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చిన రామ్ చరణ్

Ram Charan: సుకుమార్ శిష్యుడిగా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టిన బుచ్చిబాబు "ఉప్పెన" సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి డైరెక్టర్గా పరిచయం అయ్యారు. మొదటి సినిమాతోనే బ్లాక్ బస్టర్ అందుకొని అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. మెగా హీరో వైష్ణవ్ తేజ్ మరియు కృతి శెట్టి హీరో హీరోయిన్లు నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని సాధించింది. తాజాగా ఇప్పుడు బుచ్చిబాబు తన రెండవ సినిమాని మొదలు పెట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇక తన రెండవ సినిమా కోసం కూడా మరొక మెగా హీరోని ఎంపిక చేసుకున్నారు. ఈసారి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తో బుచ్చిబాబు సినిమా చేయబోతున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా విషయంలో బుచ్చిబాబుకి ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ వచ్చి పడింది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ వారు "ఉప్పెన" సినిమాని కేవలం ఐదు కోట్ల బడ్జెట్ తో పూర్తి చేయాలని అనుకున్నారు కానీ సినిమా బడ్జెట్ 20 కోట్లకు చేరింది. ఇక తాజాగా ఇప్పుడు రామ్ చరణ్ తో సినిమా కోసం ఏకంగా 100 కోట్లు డిమాండ్ చేస్తున్నాడు బుచ్చిబాబు. ఈ నేపథ్యంలో రామ్ చరణ్ బుచ్చిబాబుని తానే కొంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి సినిమా ప్రీవిజువలైజేషన్ ని పూర్తి చేయమని చెప్పారట. కొన్ని కంప్యూటర్ జనరేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ మరియు మిగతా టెక్నీషియన్లతో సినిమాకి సంబంధించిన విజువలైజేషన్ క్రియేట్ చేయమని రామ్ చరణ్ చెప్పారట. అది కనుక చాలా బాగా వస్తే సినిమాకి భారీ బడ్జెట్ ను వెచ్చించడానికి నిర్మాతలకు కూడా కొంచెం ధైర్యం వస్తుందని రామ్ చరణ్ ఐడియా మరి బుచ్చిబాబు తన ప్రీవిజులైజేషన్ తో రామ్ చరణ్ ని మెప్పించింది సినిమాకి అనుకున్న బడ్జెట్ ను తెప్పిస్తారో లేదో వేచి చూడాలి.