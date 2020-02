మెగాస్టార్ ని వదిలే సమస్యే లేదంటున్న పూరి

మెగాస్టార్ చిరంజీవితో ఒక్క సినిమా అయిన చేయలనే డ్రీం ప్రతి ఒక్క దర్శకుడికి ఉంటుంది.. కానీ డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ డైరెక్టర్ పూరి జగన్నాధ్ కి మాత్రం ఆయనతో సినిమా చేసే ఛాన్స్ నాలుగు సార్లు దగ్గరికి వచ్చి మరి వెళ్ళిపోయింది. ఇందులో రెండు సార్లు పూజా కార్యక్రమాలు జరుపుకొని మరి ఆగిపోయింది. నిజానికి చిరంజీవి రీఎంట్రీ పూరితోనే ఉండాలి. ఆటో జానీ అనే కథని కూడా సిద్దం చేసుకొని మెగాస్టార్ కి వినిపించారు పూరి. కానీ అందులో రెండవ భాగం బాలేదని ఆ సినిమాని పక్కన పెట్టేశారు. కానీ ఈ విషయం చిరు నాకు చెబితే చేంజ్ చేసేవాడిని అని పూరి ఓ సందర్భంలో చెప్పుకొచ్చారు.

అయితే ఇప్పుడు వీరి కాంబినేషన్ లో ఓ సినిమా వస్తుందని మళ్ళీ వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం పూరి విజయ్ తో ఫైటర్ సినిమా చేస్తుండగా, కొరటాల డైరెక్షన్ లో చిరు ఓ సినిమాని చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత వీరి కాంబినేషన్ లో ఓ సినిమా సెట్స్ పైకి వెళ్లనుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపధ్యంలో ఈ విషయం పైన పూరి మాట్లాడుతూ.. ఎప్పటికైనా మెగాస్టార్ తో సినిమా చేస్తానని పూరి కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పుకొచ్చారు. తాజాగా ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాతో మంచి సక్సెస్ కొట్టిన పూరి మళ్ళీ ఫాంలోకి వచ్చాడు. ఇక చిరుతో తొందరగా సినిమా చేయాలనీ మెగా ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం విజయ్ దేవరకొండతో ఫైటర్ అనే సినిమాని చేస్తున్నాడు పూరి. ఈ సినిమా తాజాగా ముంబైలో మొదలు పెట్టారు. ప్రత్యేకంగా ఈ సినిమా కోసం మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్చుకున్నాడు విజయ్.. చార్మీ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సినిమాని పాన్ ఇండియా మూవీగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. మణిశర్మ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ లో కరణ్ జోహార్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. సినిమాపైన మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.