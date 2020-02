దిల్‌రాజు మళ్లీ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారంటూ వదంతులు..

టాలీవుడ్ లో మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్ గా కొనసాగుతున్నారు దిల్ రాజు.. 2003 లో దిల్ సినిమాతో ప్రొడ్యూసర్ గా మొదలైన అయన సినీ ప్రయాణం మొన్న వచ్చిన సరిలేరు నీకెవ్వరు వరకు చాలా గ్రాండ్ గానే సాగింది. ఇక అయన నిర్మాణ సంస్థ ద్వారా చాలా మంది దర్శకులు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యారు. ఇక ఇది ఇలా ఉంటే అయన మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారంటూ కొన్ని వార్తలు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

దిల్ రాజు భార్య అనిత కొన్ని రోజుల క్రితం అనారోగ్యంతో చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.. వీరికి ఒక కూతురు ఉంది. తన ఒక్కగానొక్క కుమార్తెకు పెళ్లి చేసి అత్తగారింటికి పంపించారు. ప్రస్తుతం దిల్ రాజు ఒంటరిగా ఉంటున్నారట! అయితే సన్నిహితుల సలహా మేరకు అయన మరో వివాహం చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారని వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇక ఆమె సినీ నేపధ్యంలేని యువతీ అని సమాచారం.. ఇక తాజాగా దిల్ రాజు నిర్మాతగా వ్యవహరించిన 'జాను' సినిమా ఇటీవల విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. సినిమా మంచి సక్సెస్ కావడంతో నిన్న చిత్ర యూనిట్ తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక ఆయన ప్రొడక్షన్ లో నాని , సుధీర్ బాబు హీరోలుగా వస్తున్న 'v' సినిమాఉగాది సందర్భంగా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇక పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న పింక్ రీమేక్ ని కూడా దిల్ రాజే తెరకెక్కిస్తున్నారు.