కుర్రాడి డాన్స్ కి ఛార్మి ఫిదా

ఇటివల వచ్చిన ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్టు అయిందో పెద్దగా చెప్పాల్సిన పని లేదు. పూరి జగన్నాధ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమాలో రామ్ హీరోగా నటిస్తే నభా నటేష్, నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్స్ గా నటించారు. బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా విజయంలో మణిశర్మ అందించిన పాటలు ప్రముఖ పాత్ర పోషించాయి.

ఈ సినిమాలోని సిలక సిలక అనే పాటకి బాగా ఫేమస్ అయింది. అయితే ఈ పాటకి గాను శ్రీకాంత్ అనే కుర్రాడు డాన్స్ చేసాడు. దానిని అతని ఫ్రెండ్ ట్విట్టర్ ద్వారా పోస్ట్ చేస్తూ దర్శకుడు పూరి జగన్నాధ్, నటి,నిర్మాత ఛార్మిలకి ట్యాగ్ చేశాడు.అయితే ఈ వీడియోపైన నటి ఛార్మి స్పందిస్తూ అతడిని మెచ్చుకుంది. "శ్రీకాంత్ నీలో చాలా ఎనర్జీ ఉంది. చాలా అద్భుతంగా డాన్స్ చేశావ్.. ఒకవేళ నేను అక్కడ ఉంటే కచ్చితంగా నీతో కలిసి డాన్స్ చేసేదాన్ని అని పేర్కొంది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

ఇక ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమా తర్వాత ఛార్మి విజయ దేవరకొండ హీరోగా ఫైటర్ అనే సినిమాని నిర్మిస్తుంది. ఈ సినిమాకి పూరి జగన్నాధ్ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సమ్మర్ లో ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

Amaaaaaaazing man ... soooo charmingly energetic.. wish I was there to dance with u 😃😃😃 https://t.co/ZYBusz5oeF