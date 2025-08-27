Prabhas: రాజాసాబ్లో వింటేజ్ డార్లింగ్.. థియేటర్లో ఎంటర్టైనింగ్ మోత గ్యారెంటీ!
ఈసారి ప్రభాస్ అభిమానులకు నిజంగా పండగ రాబోతుంది. దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కిస్తున్న ‘రాజాసాబ్’ హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. చాలా కాలం తర్వాత పూర్తిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లో కనిపిస్తున్న ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో తన వింటేజ్ డార్లింగ్ వైపు చూపించబోతున్నాడు.
ఈసారి ప్రభాస్ అభిమానులకు నిజంగా పండగ రాబోతుంది. దర్శకుడు మారుతి తెరకెక్కిస్తున్న ‘రాజాసాబ్’ హారర్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. చాలా కాలం తర్వాత పూర్తిగా ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్లో కనిపిస్తున్న ప్రభాస్ ఈ సినిమాలో తన వింటేజ్ డార్లింగ్ వైపు చూపించబోతున్నాడు. కామెడీ, ఫైట్స్, సాంగ్స్ ప్యాకేజీగా ఉండబోతుందని చిత్రబృందం చెబుతోంది.
మ్యూజికల్ ట్రీట్:
ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ మాంత్రికుడు తమన్ స్వరాలు సమకూరుస్తుండగా, ట్యూన్స్ ఇప్పటికే అదిరిపోతున్నాయని టాక్. మొత్తం ఐదు పాటలు ఉండగా—
ప్రభాస్ కోసం ప్రత్యేకంగా తెరకెక్కించిన ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ థియేటర్ కుదిపేస్తుందట.
ఓ మెలోడియస్ రొమాంటిక్ సాంగ్ మ్యూజిక్ లవర్స్ను ఆకట్టుకుంటుందట.
మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్లతో వచ్చే స్పెషల్ సాంగ్ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించనుంది.
మాళవిక మోహనన్తో ఒక మాస్ డ్యూయెట్, అదనంగా థీమ్ సాంగ్ కూడా ప్లాన్ చేశారు.
సినిమాను మొదట డిసెంబర్ 5 రిలీజ్కి సిద్ధం చేసినప్పటికీ, అది 2026 సంక్రాంతికి వాయిదా పడే అవకాశం ఉందని టాక్ వినిపిస్తోంది.
మొత్తానికి, ‘రాజాసాబ్’ ప్రభాస్ అభిమానులకు ఎంటర్టైనింగ్ ఫీస్ట్ అందించబోతోందనే చెప్పాలి.