అప్పుడు ఇలియానా, సమంత.. ఇప్పుడు పూజా హేగ్దే!

త్రివిక్రమ్‌ శ్రీనివాస్ పెద్దగా పరిచయం అక్కరలేదు. మాటల రచయితగా చాలా ఫేమస్... ఇక దర్శకుడిగా చేసినవి తక్కువ సినిమాలే అయినప్పటికీ స్టార్ డైరెక్టర్ లలో ఒకడిగా నిలిచాడు. తాజాగా 'అల వైకుంఠపురములో' సినిమాతో భారీ హిట్ కొట్టాడు. చేసిన తక్కువ సినిమాలలో కూడా రిపీట్ హీరోస్ ఎక్కువ.. మహేష్ తో రెండు, పవన్ తో మూడు, అల్లు అర్జున్ తో మూడు, ఎన్టీఆర్, నితిన్, తరుణ్ తో ఒక్కో సినిమా చేశాడు. అల వైకుంఠపురములో లాంటి భారీ హిట్ కొట్టాక మళ్ళీ ఎన్టీఆర్ తోనే సినిమాని స్టార్ట్ చేశాడు. ఈ సినిమాని హారిక హాసిని క్రియేషన్స్ పై కే రాధాకృష్ణ , ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్ పై కళ్యాణ్ రామ్ కలిసి నిర్మిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఎన్టీఆర్, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో అరవింద సమేత వీర రాఘవ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ వచ్చింది.

త్రివిక్రమ్ ఎక్కువగా చేసిన హీరోలతోనే సినిమాలు చేయడం కాదు. హీరోయిన్స్ కూడా రిపీట్ చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలియానా తో జల్సా, జులాయి సినిమాలు చేసిన త్రివిక్రమ్ సమంతతో అత్తారింటికి దారేది, సన్ అఫ్ సత్యమూర్తి, అఆ సినిమాలను చేశాడు. ఇక పూజా హేగ్దేతో అరవింద సమేత, అల వైకుంఠపురములో చిత్రాలలో రిపీట్ చేశాడు. అయితే ఎన్టీఆర్ తో చేయబోయే సినిమాలలో కూడా మళ్ళీ పూజా హేగ్దేని తీసుకోవాలని ఈ మాటల మాంత్రికుడు భావిస్తునట్టుగా తెలుస్తోంది! త్వరలో దీనిపై ఓ స్పష్టత రానుంది. ఈ సినిమాని వచ్చే ఏడాది సమ్మర్ లో రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఆర్ఆర్ఆర్ లో ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్ రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ఆర్ఆర్ఆర్( వర్కింగ్ టైటిల్ మాత్రమే)లో నటిస్తున్నాడు. ఇందులో ఎన్టీఆర్ కొమరం భీమ్ గా నటిస్తుండగా, రామ్ చరణ్ అల్లూరి సీతారామరాజుగా నటిస్తున్నాడు. ఇక ఇందులో చరణ్‌కు జోడీగా బాలీవుడ్ భామ ఆలియా భట్ నటిస్తుండగా, తారక్‌కు జోడీగా ఒలీవియా మోరిస్ నటిస్తోంది. ఈ సినిమాని భారీ బడ్జెట్ తో డివివి దానయ్య నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాని జులై 30 న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టుగా చిత్ర బృందం ముందుగా ప్రకటించినప్పటికీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్‌కి టైం సరిపోకపోవడంతో 2021 జనవరి 8న రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఈ సినిమా తరవాత త్రివిక్రమ్ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ జాయిన్ అవుతాడు.