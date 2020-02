పవన్ కొత్త సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేది అప్పుడే.. క్లారిటీ ఇచ్చిన దిల్ రాజు

పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. బాలీవుడ్ హిట్ మూవీ అయిన 'పింక్' సినిమాని తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్నారు. వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, దిల్ రాజు, బోని కపూర్ కలిసి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో పవన్ సరసన నివేతా థామస్, అనన్య కలిసి నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకి లాయర్ సాబ్, వకిల్ సాబ్ అనే టైటిల్స్ ని పరిశీలనలో ఉంచారు.

అయితే ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ట్రైలర్, రిలీజ్ విషయాలను చిత్ర నిర్మాతల్లో ఒకరైనా దిల్ రాజు వెల్లడించారు. 'జాను' సినిమా రిలీజ్ అయి మంచి విజయాన్ని సొంతం చేసుకోవడంతో చిత్ర యూనిట్ తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామిని దర్శించుకుంది. అనంతరం దిల్ రాజు మీడియాతో మాట్లాడారు. 'పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతోంది, మార్చ్ లో ట్రైలర్ వస్తుంది. అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా మేలో రిలీజ్ అవుతుంది.' అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇక నాని హీరోగా చేస్తున్న 'వి' చిత్రం ఉగాది కానుకగా మార్చ్ 25 న విడుదల అవుతుందన్నారు. ఇక ఈ సినిమాతో పాటు క్రిష్, హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో పవన్ సినిమాలు చేస్తున్నారు. ఇందులో క్రిష్ మూవీ సెట్స్ పైకి వెళ్ళగా, హరీష్ శంకర్ మూవీ ప్రస్తుతం స్క్రిప్ట్ వర్క్ జరుపుకుంటుంది. ఇక పవన్ డాలీ, బాబీలు చెప్పిన కథలకి కూడా ఒకే చెప్పారని, వీరి తర్వాత మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ తో సినిమా ఉంటుందని తెలుస్తోంది. కానీ దీనిపైన అధికార ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది.