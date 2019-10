సైరా కెమరామెన్ ని అభినందించిన పవన్... భావోద్వేగమైన ట్వీట్ చేసిన రత్నవేలు

మెగాస్టార్ డ్రీం ప్రాజెక్ట్ వెండితెరపైకి వచ్చేసింది. ఉయ్యాలవాడ నరసింహ రెడ్డిగా చిరంజీవి నటనకి అంతా ఫిదా అవుతున్నారు. అయన చేసిన పోరాట సన్నివేశాలపై మంచి ప్రశంసలు వస్తున్నాయి. సినిమాలో చిరంజీవి నటన, పోరాట సన్నివేశాలు, ఆర్ట్ విభాగం ఇవ్వన్ని ఒకేత్తు అయితే కెమరామెన్ పనితనం మొరో ఎత్తు అని చెప్పాలి.



ఈ సినిమాని రత్నవేలు కెమరామెన్ గా పనిచేసారు. తెరపైన నటినటులను అందంగా చూపించడమే కాదు. ఆనాటి కాలం పరిస్థితులను కళ్ళకి కట్టినట్లు చూపించాడు. ముఖ్యంగా సినిమాలోని పోరాట సన్నివేశాల్లో మాత్రం అయన పనితనానికి వావ్ అనకుండా ఉండలేము. సైరాలో అతని పనితనాన్ని గుర్తించిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆయననకి ప్రత్యేకమైన అభినందనలు తెలిపారు.

ఆయనకి ఓ ఒక లెటర్ రాసి, గులాబీ పూలను కానుకగా పంపాడు. డియర్ రత్నవేలు సైరా గ్రాండ్ సక్సెస్ అయినందుకు మీకు అభినందనలు.. మున్ముందు మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని పవన్ ప్రశంసించారు. దీనిపైన రత్నవేలు స్పందిస్తూ పవన్ కి ధన్యవాదలు తెలిపాడు.



ఇక సినిమాకి గాను ప్రశంసలు కురిపస్తున్న ప్రతిఒక్కరికి థ్యాంక్స్ చెబితే అది చిన్న పదమే అవుతుంది. నా జీవితంలో ఇంత మంచి ప్రశంసలు నేనింత వరకు అందుకోలేదు అంటూ భావోద్వేగంగా ట్వీట్ చేశాడు... సైరా భారీ అంచనాల నడుమ నిన్న విడుదలైంది.

Dear friends,press ,media ,twitter, face book and every one Thank you is a small word for your gigantic appreciation !! Never had this kind of appreciation in my life from all over the the country and over seas .Humbled n Love you all 🙏😍 @KonidelaPro pic.twitter.com/k65Sm5dVID