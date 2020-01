మరో పాటతో అదరగొట్టిన మాస్ మహారాజా

గత కొద్దిరోజులుగా ఫ్లాప్ లతో సతమతం అవుతున్న హీరో మాస్ మహారాజా ర‌వితేజ నటిస్తున్న చిత్రం 'డిస్కో రాజా'.. ఈ సినిమాలో రవితేజ సరసన నభా నటేశ్, పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ హీరోయిన్స్‌గా నటిస్తున్నారు.. ఎక్కడికి పోతావు చిన్నవాడా ఫేం వీఐ ఆనంద్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, రామ్‌ తాళ్లూరి సినిమాని తెరకెక్కిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. సైన్స్ పిక్షన్ నేపధ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో రవితేజ మూడు విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. దాదపుగా చిత్రీకరణ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా జనవరి 24న విడుదల చేస్తున్నారు. విడుదల తేది దగ్గర పడుతుండడంతో సినిమా ప్రమోషన్స్ ని జోరుగా పెంచేసింది చిత్ర యూనిట్.. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన రెండు ట్రైలర్స్ కి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించి చిత్రయూనిట్ ఓ లిరికల్ వీడియోను విడుదల చేసింది. 'కాలం ఆగాలి.. నా కాలి వేగం చూసి.. లోకం సాగాలి.. నా వేలి సైగే తెలిసి..' వంటి లిరిక్స్‌తో సాగిన ఈ పాటను హీరో రవితేజ సింగర్ శ్రీకృష్ణ, బప్పీలహరిలతో కలిసి ఆలపించాడు. ఈ పాటకు సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి సాహిత్యం అందించాడు.. గతంలో తమన్ స్వరపరిచిన బలుపు, పవర్ సినిమాలలో పాటలను కూడా రవితేజ పాడాడు. ఇక ఈ సినిమా తర్వాత తనతో డాన్‌ శ్రీను, బలుపు సినిమాలను తెరకెక్కించిన గోపిచంద్‌ మలినేని దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకి క్రాక్‌ అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు. ఈ సినిమాలో రవితేజ పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా కనిపించానున్నాడు. రవితేజ సరసన శృతిహాసన్‌ హీరోయిన్ గా నటిస్తుంది. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు..