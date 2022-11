Jr NTR: పులి లాగా మారాలి అనుకుంటున్నాను అంటున్న ఎన్టీఆర్

X Jr NTR: పులి లాగా మారాలి అనుకుంటున్నాను అంటున్న ఎన్టీఆర్ Highlights Jr NTR: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను అభిమానులు ప్రేమగా యంగ్ టైగర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు.

Jr NTR: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ను అభిమానులు ప్రేమగా యంగ్ టైగర్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు. విభిన్న పాత్రలతో తన అద్భుతమైన నటనతో ఎన్టీఆర్ తన కరియర్ లో ఎన్నో బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాలను అందుకున్నారు. తాజాగా "ఆర్ ఆర్ ఆర్" సినిమాలో ఎన్టీఆర్ ఎంట్రీ సీన్ అభిమానులకు గూస్ బంప్స్ ఇస్తుంది. ముఖ్యంగా అడవిలో పెద్దపులితో ఎన్టీఆర్ ఫైట్ సీన్ అభిమానులకు కన్నుల విందు చేస్తుంది. అయితే తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ పులులు అంటే తనకి చాలా ఇష్టం అని చెప్పుకొచ్చారు. "నాకు పులులు ఉంటే చాలా ఇష్టం. అవి నడిచే విధానం ఇంకా బాగా ఇష్టం. వాటి గురించి ప్రతి విషయంపై నాకు చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది," అని అన్నారు ఎన్టీఆర్. "అసలు ఒక పులిని మా ఇంట్లో పెంచుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాను (అని నవ్వేశారు). ఒకవేళ నేను ఏదైనా జంతువుగా మారాలి అనుకుంటే పులి లాగా మారతాను," అని అన్నారు ఎన్టీఆర్.

ముఖ్యంగా "ఆర్ ఆర్ ఆర్" లో పులి సన్నివేశం తర్వాత తనకు పులులంటే ఉన్న ఆకర్షణ పెరిగింది అని అన్నారు తారక్. ఇక సినిమాలపరంగా చూస్తే ఎన్టీఆర్ కొరటాల శివ డైరెక్షన్లో ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది. ఆచార్య సినిమాతో డిజాస్టర్ అందుకున్న కొరటాల ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ సినిమా కోసం స్క్రిప్ట్ పనిలో పడ్డారు. అన్నీ అనుకున్నట్లు జరిగితే తారక్ త్వరలోనే ఈ సినిమా షూటింగ్ ను పట్టాలెక్కించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా గురించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో తెలియనున్నాయి.