ఒకే లాగా కరీర్ ను సాగిస్తున్న స్టార్ హీరోలు

NTR And Yash: ఈ మధ్యకాలంలో స్టార్ హీరోలు ఒక సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకోగానే కెరియర్లో తమ స్పీడుని బాగా తగ్గించేస్తున్నారు. తమ తదుపరి సినిమాల విషయంలో ఏమాత్రం జోరు కనపరచడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సిన ఇద్దరు హీరోలు యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ మరియు రాకింగ్ స్టార్ యశ్. "ఆర్ ఆర్ ఆర్" సినిమాతో ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ గా మారిపోయారు ఎన్టీఆర్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే కాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు సినిమా గర్వించదగ్గ సినిమాలలో ఒకటిగా నిలిచింది. మరోవైపు యశ్ కూడా ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో కేజిఎఫ్ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నారు. అప్పటిదాకా కన్నడలో మాత్రమే మంచి పేరు తెచ్చుకున్న యశ్ యొక్క సినిమాతో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టార్ అయిపోయారు. అయితే ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు తమ తదుపరి సినిమాల విషయంలో స్పీడుని తగ్గించేశారు. తారక్ ఎన్టీఆర్ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ఒక సినిమాని ప్రకటించారు కానీ ఈ సినిమా షూటింగ్ ఇంకా పట్టాలెక్కలేదు. ఏదో ఒక కారణంతో షూటింగ్ వాయిదా పడుతూ వస్తోంది. మరోవైపు యష్ కూడా ఒక డైరెక్టర్ తో సినిమా చేయడానికి ఓకే చెప్పినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కానీ అధికారిక ప్రకటన మాత్రం ఇంకా వెలువడలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఇద్దరు స్టార్ హీరోలు కరియర్ ఒకేలాగా సాగుతోందని కొందరు చెబుతున్నారు. ఏదేమైనా వీరి సినిమాల కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.