నితిన్ పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఈమెనా?

తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మోస్ట్ బ్యాచిలర్ గా కొనసాగుతున్న యంగ్ హీరోలలో నితిన్ ఒకరు. 2002లో వచ్చిన జయం సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయిన నితిన్ సినిమాలు చేసుకుంటూ పోతున్నాడు కానీ పెళ్లి మాట అయితే ఎత్తింది లేదు. అయితే గత కొద్ది రోజుల నుంచి నితిన్ పెళ్లి విషయంలో మాత్రం వార్తల్లో నిలుస్తూ వస్తున్నాడు. గత కొద్ది రోజుల నుంచి నితిన్ షాలిని అనే అమ్మాయిని నితిన్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని, దుబాయ్ లో వీరి పెళ్లి జరుగుతుందని వార్తలు వినిపించాయి. ఇప్పుడు నితిన్ పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి తనే అంటూ ఒక్క ఫొటో కూడా బయటికి వచ్చింది.

నితిన్ పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఈమెనే అంటూ ప్రస్తుతం ఓ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నితిన్, షాలినిలకి 2012లోనే పరిచయం ఏర్పడిందట.. ! స్నేహంతో మొదలైన వీరి ప్రయాణం ప్రేమగా మారిందట! ఇద్దరు ఒకరిని ఒకరు అర్ధం చేసుకొని ఒకటి అవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారని, ఆ తరవాత తమ ప్రేమ విషయాన్నీ పెద్దలు ముందు ఉంచారని తెలుస్తోంది. నితిన్ నటించిన అన్ని సినిమాలను చూసి సరైనా జడ్జిమెంట్ ఇస్తుందట షాలిని, అందులో భాగంగా లై సినిమా చూసి ఎంత చూసిన అర్ధం కాలేదని చెప్పుకోచ్చిందట!

ఇక వీరిద్దరికి ఏప్రిల్ 15న హైదరాబాద్‌లో వీరిద్దరి నిశ్చితార్థం జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 16న దుబాయ్‌లోని పలాజో వర్సాచీ హోటల్‌లో వివాహవేడుక నిర్వహించబోతున్నట్లు సమాచారం.. ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫంక్షన్ నితిన్ నివాసంలో నిర్వహించి దుబాయ్‌లో గ్రాండ్ గా పెళ్లి చేయనున్నారట!.. ఇక హైదరాబాదులో సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో గ్రాండ్‌గా రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సమాచారం... ప్రస్తుతం నితిన్ హీరోగా నటించిన భీష్మ సినిమా మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఫిబ్రవరి 21న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది. ఈ సినిమాలో నితిన్ సరసన రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్ గా నటించింది. వెంకీ కుడుముల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపైన మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి.