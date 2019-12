మరోసారి నాగచైతన్యతో సమంత ?

తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొన్ని కాంబినేషన్స్ కి ఉన్న క్రేజే వేరు. అందులో నాగచైతన్య, సమంతలు ఒకరు. వీళ్లిద్దరు తొలిసారి 'ఏమాయ చేసావే' చిత్రంలో కలిసి పనిచేసారు. ఈ సినిమాకి సమంతకి మొదటి సినిమాకాగా, నాగ చైతన్యకు రెండో సినిమా. మొదటి సినిమాతోనే ప్రేక్షకులను బాగా అలరించారు. ఆ తర్వాత మనం, ఆటో నగర్ సూర్య చిత్రాలలో కలిసి నటించారు. ఇక పెళ్లి అనంతరం మజిలీ అనే సినిమాలో కలిసి నటించారు.

పెళ్లి తర్వాత వచ్చిన చిత్రంలో కూడా వీరిని చూసేందుకు ఆడియన్స్ బాగానే ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ వీరిద్దరూ కలిసి మరోసారి జోడి కట్టబోతున్నారని సమాచారం. తాజాగా నాగచైతన్య వెంకటేష్‌తో కలిసి చేసిన 'వెంకీ మామ' సినిమాలో నటించి హిట్టు కొట్టాడు. ఈ సినిమా తర్వాత శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో లవ్ స్టొరీ అనే సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాలో చైతూకి జోడిగా సాయి పల్లవి నటిస్తుంది. ప్రస్తుతం శేరావేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది.

ఈ సినిమా తర్వాత దర్శకుడు పరుశురాంతో సినిమాని ఒకే చేశాడు నాగ చైతన్య. 14 రీల్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పతాకంపై ఈ సినిమా తెరకేక్కుతుంది. అయితే ఈ సినిమాలో సమంత హీరోయిన్ గా నటిస్తుందని తెలుస్తోంది. కానీ దీనిపైన అధికార ప్రకటన వెలువడాల్సి ఉంది. గీతా గోవిందం లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టు తర్వాత పరుశురాం చేస్తున్న సినిమా కావడంతో సినిమాపైన మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ లో సినిమాని రిలీజ్ చేయనున్నారు.