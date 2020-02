బుట్టబొమ్మతో సెల్ఫీ.. అంకుల్ ఎంత కష్టపడ్డారో ఓ సారి చూడండి!

Highlights సెలబ్రేటిలు కనిపిస్తే ఇప్పుడు అందరికి ముందుగా గుర్తొచ్చేది సేల్ఫీ మాత్రమే.. ఇక అందులో హీరోయిన్ అయితే ఇంకా...