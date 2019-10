'గద్దలకొండ గణేష్'‌పై మహేష్ ఎం అన్నాడంటే...

హీరో వరుణ్ తేజ్ నెగిటివ్ షెడ్ లో నటించిన తాజా చిత్రం గద్దలకొండ గణేష్... హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించారు. మొదట్లో సినిమాకి టైటిల్ వివాదం ఏర్పడ్డప్పటికి మంచి టాక్ రావడంతో కలెక్షన్ల పరంగా సినిమా దూసుకుపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి సెలబ్రిటీల నుండి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది . తాజాగా తెలుగు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు సినిమాని చూసి తన అభిప్రాయాన్ని ట్విట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. సినిమా చాలా బాగుందని, ఆద్యంతం సినిమాని ఎంజాయ్ చేసానని, గద్దలకొండ గణేష్ గా వరుణ్ తేజ్ బాగా నటించాడని హరీష్ టేకింగ్ కూడా బాగుందని సినిమా టీం మొత్తానికి కంగ్రాట్స్ అని చెప్పుకొచ్చాడు. ఇక సైరా సినిమా ప్రమోషన్ లో బిజీగా ఉన్నా మెగాస్టార్ సినిమా కోసం సమయం కేటాయించారు. ప్రసాద్ ల్యాబ్ లో సినిమాని చూసి చిత్ర యూనిట్ ని అభినందించారు. ఇలా మహేష్ ,చిరంజీవి సినిమాపై మంచిగా స్పందిచడంతో సినిమాకి మరింత ప్లస్ అవుతుందని చిత్ర యూనిట్ భావిస్తుంది.

Thoroughly enjoyed watching #GaddalaKondaGanesh! @IAmVarunTej as Ganesh was exceptional👌 Great work by @harish2you and @14ReelsPlus 👏👏 Congratulations to the entire team on the well-deserved success 👍👍👍