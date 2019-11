చంపినట్టు నటించడమే కష్టం..అలా ఎలా చేశారో దుర్మార్గులు: ప్రియాంక హత్యపై కార్తికేయ ట్వీట్

రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలను షాక్ కి గురిచేసింది వెటర్నరీ డాక్టర్ ప్రియాంక రెడ్డి దారుణ హత్య.. ఈ హత్యకి కారకులైన ప్రతిఒక్కరిని దారుణంగా శిక్షించాలని అందరు కోరుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనపై సినీ ప్రముఖులు కూడా స్పందిస్తున్నారు. అందులో భాగంగానే హీరో కార్తికేయ తన ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించాడు.



తానూ హీరోగా నటించిన 'గుణ 369' సినిమాలోని క్లైమాక్స్ సన్నివేశాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ పోస్ట్ పెట్టాడు కార్తికేయ.. గుణ 369 సినిమాలోని క్లైమాక్స్ లో హీరో కార్తికేయ ఓ అమ్మాయిపై చేయి వేసినందుకు నలుగురు యువకులను దారుణంగా చంపేస్తాడు. సినిమా మొత్తానికి ఈ సన్నివేశం ఒక్కటే హైలెట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. అయితే ఆ సన్నివేశంలో వారిని చంపుతుంటే నటించడమే కష్టంగా ఉంది. కానీ నిజంగా ఆమెను ఎలా చంపారని తన ఆవేదనని వ్యక్తం చేశాడు కార్తికేయ..

ఆ సన్నివేశంలో నటిస్తున్నప్పుడే తనకి నాలుగైదు రోజులు చాలా డిస్టర్బింగ్‌గా ఉండేదని చెప్పుకొచ్చాడు కార్తికేయ.. ఇక ఇలాంటి సంఘటన మన మధ్య జరగడం నిజంగా చాలా బాధాకరమని చెప్పుకొచ్చాడు. ప్రియాంక ఆత్మ ఎటూ శాంతించదు. అందుకే రెస్ట్ ఇన్ పీస్ సొసైటీ అనడం బెటర్ అంటూ సిస్టర్ నిన్ను కాపాడుకోలేకపోయమని పోస్ట్ చేశాడు కార్తికేయ..

ఇక ప్రియాంకా రెడ్డి మర్డర్ మిస్టరీ విడింది. నలుగురు దుండగులు పక్కా ప్లాన్ తో ఆమెను కిడ్నాప్ చేశారు. దీనిపైన నిఘా పెట్టిన తెలంగాణా పోలీసులు కేసును సాధించి నిందుతులను పట్టుకొని విచారిస్తున్నారు.

#Guna369 lo climaxscene perform chestunapude nak 3,4days chala disturbing ga undindi alantidi nijanga avdam manam dangurinchi em cheyalekpodam is a shame on us.She cant rest in peace we better say RIP Society..sorry sister we failed to protect you#Priyankareddy pic.twitter.com/oniu3X824u