పవన్ తో సినిమాకి నేను రెడీ : అలీ

Highlights పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కమెడియన్ అలీ ఎంత మంచి స్నేహితులో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. దాదాపుగా పవన్ నటించిన అన్ని సినిమాల్లో అలీ ఉంటాడు.

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, కమెడియన్ అలీ ఎంత మంచి స్నేహితులో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. దాదాపుగా పవన్ నటించిన అన్ని సినిమాల్లో అలీ ఉంటాడు. తొలిప్రేమతో మొదలైన వీరి సినీ ప్రయాణం ఇప్పటివరకు కొనసాగుతూ వచ్చింది. అలీ నా గుండె అని పవన్ పలు వేదికలపైన చెప్పుకొచ్చారు కూడా.. అయితే గత ఏడాది ఏపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో మాత్రం ఇద్దరి మధ్య మధ్య విభేదాలు, మనస్పర్థలు వచ్చాయి. ఇక ఇప్పుడు మళ్ళీ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్న సంగతి తెలిసిందే.. అయితే పవన్ సినిమాలలో అలీ కచ్చితంగా ఉంటాడు కాబట్టి పవన్ రీఎంట్రీగా వస్తున్న పింక్ రీమేక్ లో అలీ నటించనున్నాడని, పవన్ ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి అలీని కోరారని వార్తలు వచ్చాయి. అయితే దీనిపైన అలీ స్పందించారు. తాజాగా ఓ ఇంగ్లిష్ డైలీతో అలీ మాట్లాడుతూ రాజకీయాలు, సినిమాలు వేరని.. తన స్నేహితుడి సినిమాలో నటించడానికి తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని చెప్పుకొచ్చాడు. అయితే పవన్ సినిమాల్లో నటించేందుకు నన్ను ఎవరూ సంప్రదించలేదు. ఒకవేళ ఎవరైనా సంప్రదిస్తే చేసేందుకు నేను రెడీ అని, తన సినిమా కెరియర్ ని రాజకీయాలతో ముడిపెట్టానని అలీ ఈ సందర్భంగా చెప్పుకొచ్చారు. ఇక పవన్ అలీని మళ్ళీ స్క్రీన్ పైన చూడాలని ఫ్యాన్స్ కూడా బాగానే ఆశిస్తున్నారు. పింక్ రీమేక్ గా వస్తున్న ఈ సినిమాకి వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వం వహిస్తుండగా, దిల్ రాజు, బోని కపూర్ కలిసి ఈ సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. ఇందులో పవన్ సరసన నివేతా థామస్, అనన్య కలిసి నటిస్తున్నారు. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాకి లాయర్ సాబ్ అనే టైటిల్ ని పరిశీలనలో ఉంచారు. ఈ సినిమాని మే 23 న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇక ఈ సినిమాతో పాటు క్రిష్, హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో పవన్ సినిమాలు చేస్తున్నారు.