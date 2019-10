'ఎల్లువొచ్చి గోదారమ్మ'కి అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ ... పూజా హ్యాపీ పోస్ట్

దర్శకేంద్రుడు కె. రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో శోభన్ బాబు, శ్రీదేవి జంటగా నటించిన సినిమా 'దేవత'... ఈ సినిమాలోని ఎల్లువొచ్చి గోదారమ్మ అనే పాట అప్పట్లో ఎంత ఊపు ఊపిందో పెద్దగా చెప్పాల్సిన పని లేదు... ఈ పాటను ఇప్పుడు గద్దలకొండ గణేష్ సినిమాలో దర్శకుడు హరీష్ శంకర్ రీమేక్ చేసారు. వరుణ్ తేజ్, పూజా హెగ్డేలపై పాటని చిత్రీకరించారు. ఈ పాటకి థియేటర్ లో ప్రేక్షకులు ఎగిరి గంతేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోని హీరోయిన్ పూజా హెగ్డే తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేస్తూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది . "ఇటువంటి దృశ్యాలు చూస్తే, బాధలన్నీ మరచిపోతాం. మీ ఆనందం, థియేటర్లలో ఇలా నృత్యం చేయడం చూసి, మేము నిద్రలేని రాత్రులను, ప్రయాణాన్ని, ఎండలో నిలబ‌డి సినిమాలు చేయ‌డాన్ని... వీటన్నింటినీ మీ ప్రేమ ముందు మ‌రిచిపోతాం. ఎల్లువొచ్చి గోదారామ్మ ల‌వ్ యూ" అంటూ పోస్ట్ పెట్టింది ...

THIS is why I go the extra mile to do what I do...to watch you forget all your worries,enjoy and DANCE like this in the theatres...the sleepless nights, the travelling, the standing in the scorching sun to make movies,You make it WORTH IT. THANK YOU. #ElluvochiGodaramma ❤️ Love u pic.twitter.com/WM498vsNae