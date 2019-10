వరుడు కావలెను ... కండిషన్స్ ఏంటంటే ?

హార్ట్ ఎటాక్ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయింది ఆదాశర్మ .. సినిమా మంచి విజయాన్ని సొంతం చేసుకున్నప్పటికీ ఆదాశర్మకి ఆశించిన సినిమా అవకాశాలు అయితే రాలేదు. ఎక్కువగా గ్లామర్ పాత్రలను చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో ఆదాశర్మ తన ట్విట్టర్ ఖాతాలో ఓ షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టింది. వరుడు కావలెను అని పెళ్లి కూతురు గెటప్ లో ఉన్న ఓ ఫోటోను ఆడ్ చేస్తూ ఆ వరుడికి ఉండాలిసిన లక్షణాలును కూడా చెప్పుకొచ్చింది. "అతను ఉల్లిపాయలు తినకూడదు. కులం, మతం, రంగు, షూ సైజ్, వీసా, స్విమ్మింగ్, కండలు ఇలాంటి పట్టింపులేవీ లేవు. కానీ రోజుకు 3 పూటలు నవ్వుతూ వండి పెట్టాలి. రోజూ షేవింగ్ చేసుకోవాలి. కచ్చితంగా సాంప్రదాయ దుస్తులే దరించాలి. అతనికి రోజుకు 5 లీటర్ల మంచి నీరు అందిస్తా. కానీ మద్యం,మాంసాహారం ఇంటా బయటా నిషేధం. అన్ని భాషల భారతీయ చిత్రాలపై అతనికి గౌరవం ఉండాలి.. వాటిని చూసి ఎంజాయ్ చేసేవాడై ఉండాలి." అంటూ పోస్ట్ చేసింది ఆదాశర్మ ... అయితే ఇది కేవలం ఏదైనా ప్రమోషన్ కోసమా లేకా సినిమాలు ఆపేసి పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆదాశర్మ ఫిక్స్ అయిందా అని అర్ధం కాకా జుట్టుపీకుంటున్నారు నెటిజన్లు ...

WANTED : Groom who does'nt eat onions.Caste, colour, religion, shoe size, visa, swimming abilities, bicep size, instagram followers, horoscope no bar

He should be willing to cook 3 times a day with a smiling face and shave regularly. Cont'd... pic.twitter.com/rqYh1dzFGv